Los mejores memes que dejó el “decretazo” de Sergio Mayer para contender a la presidencia

El pasado viernes 5 de julio, el país se vio sorprendido ante uno de los anuncios más inesperados para los mexicanos. Ya que como todos sabemos, cuando las elecciones presidenciales se acercan, con ellas, vienen diferentes personajes con miras a llevar sus posaderas en la silla presidencial.

Tal fue el caso del regreso de “Junaito” y ahora se sumó el actor Sergio Mayer, quien en entrevista con Venga la Alegría, dio a conocer sus aspiraciones hacia un puesto en la política más grande.

“Por supuesto que me visualizo, lo decreto, lo pienso y sigo trabajando para ello y que el hecho de ser actor no te minimiza, ni te quita la posibilidad de hacer bien las cosas”

De hecho también indicó que sus aspiraciones no debían ser minimizadas solo por pertenecer al ámbito del espectáculo, pues ser parte de la industria del entretenimiento no es un impedimento para llegar a ser mandatario de la nación de acuerdo con él.

Sergio Mayer, aseguró que contendería a la presidencia (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

Además el ex Garibaldi comparó la situación con estrellas de Hollywood que han conseguido ser gobernantes en los Estados Unidos y han logrado un buen trabajo.

“Arnold Schwarzenegger fue gobernador del Estado más importante que fue California y yo he tratado de demostrar con hechos que todo lo que han querido desacreditarme, decir, siempre he comprobado que la verdad me asiste” aseveró Mayer en la entrevista.

Y estas declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie, ya que en cuanto fueron dichas las palabras, los internautas en redes sociales compartieron su disgusto, su apoyo o su incredulidad ante las aseveraciones de Mayer, quien se desempeñó como diputado.

Pero lo que más compartieron y lo que nunca falta en redes sociales, fueron los memes sobre el tema.

Algunos de los usuarios tomaron las declaraciones del ex Garibaldi como una simple broma, específicamente, con el “decreto”.

Otros lo descartaron y aseguraron que como ellos, ningún mexicano querría a Mayer como presidente.

De igual forma estuvieron aquellos que utilizaron su parodia de Enrique Peña Nieto en la película de La Dictadura Perfecta, de Luis Estrada del año 2014.

En concreto, la escena en la que su personaje, irónicamente el presidente de México, le asegura a su contraparte estadounidense que los mexicanos harán los trabajos que ni los negros quieren hacer, en alusión al expresidente panista Vicente Fox Quesada.

Aunque también estuvo el comentario de un internauta que ironizó el hecho y se dijo dispuesto a apoyarlo... ¿O lo hizo en serio? El enigma...

Entre las burlas, sin embargo, también asomaron las advertencias, pues compararon el sentimiento de incredulidad con el que se vivió con la candidatura de Enrique Peña Nieto en el 2012.

Y una internauta señaló que a pesar de las burlas, hubo quien votó por el expresidente priísta por su atractivo físico.

