Ricardo Margaleff comparó a Allisson Lozz con Maribel Guardia

Las actrices coincidieron en la misma telenovela donde interpretaron papeles de madre e hija.

Ricardo Margaleff recordó cómo fue trabajar junto a Allisson Lozz en Al diablo con los guapos, -penúltima telenovela que la estrella infantil protagonizó antes de retirarse definitivamente del medio-, confesó que le perdió la pista desde que terminaron las grabaciones y, entre bromas con el Capi Pérez sobre el pago que habría recibido la chihuahuense por sus estelares, resaltó el parecido que tiene con Maribel Guardia.

Quien da vida a Plutarco en Una familia de diez acudió como invitado especial a La Caminera, programa radiofónico conducido por Capi Pérez, Fran Hevia y Fer Gay. Durante la charla, participó en una dinámica de preguntas y respuestas donde fue cuestionado sobre su experiencia laboral a lado de Allisson Lozz, actriz mexicana que hace más de una década, y en la cúspide de su carrera, decidió abandonar el medio para dedicarse a cuidar de su familia.

Bastó que Ricardo Margaleff confesara que “Nos llevábamos muy poco porque estaba muy chavita” para que Capi Pérez aderezara su declaración con su ya conocido sentido del humor: “Porque le pagaban muy poquito”. La intervención del conductor de Venga la alegría desató carcajadas dentro del estudio y rápidamente el actor agregó: “No le alcanzaba para ir a comer con nosotros”.

Cabe recordar que hace unos meses Allisson Lozz recurrió a su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles sobre su experiencia como protagonista de telenovelas en Televisa. Fue durante un live donde reveló que su salario no era lo que muchos imaginaban, razón que la orilló a abandonar el medio y convertirse en directora de ventas de una empresa de cosméticos.

“Realmente no es que yo ganara la baba, o sea no, no, pero realmente no era mucho. Literalmente vivíamos al día. Entonces cuando yo digo que gano más aquí no es que sea millonaria, no, para nada, pero gano para estar a gusto y sobre todo en un trabajo (en el que) no importa si tengo insomnio. Yo me puedo levantar tarde, o sea imagínense ahorita empecé mi trabajo ya tarde porque anoche no pude dormir”, dijo.

Ya en un tono más serio, el integrante de Me caigo de risa contó que durante las grabaciones de Al diablo con los guapos convivió muy poco con Allisson Lozz debido a la diferencia de edad que existía entre ella y el resto del cast. Cabe recordar que cuando la chihuahuense protagonizó dicho melodrama tan solo tenía 16 años, mientras que su co-protagonista, Eugenio Siller, casi le doblaba la edad.

La historia contó el romance prohíbido de "Milagros" y "Alejandro". (Foto: Televisa)

“Fíjate que sí nos llevamos, era la protagonista, además mi personaje [Morgan] tenía mucha interacción con ella y todo [...] Nos llevábamos muy bien, pero era una niña. Nosotros ya todos peludotes nos íbamos de antro, a fiestas, y ella pues no, ella tenía 16, 15 años, una cosa así”, dijo.

Sin embargo, el tiempo que compartieron bastó para que Ricardo Margaleff reconociera el talento que tenía su joven compañera: “Una chavita super linda y la verdad bien talentosa, cantaba increíble, tenía una facilidad para el melodrama impresionante”.

Además, resaltó la belleza natural de Allisson Lozz al compararla con una de las mujeres más guapas del medio artístico nacional: “Igualita a Maribel Guardia, es muy parecida” y los conductores del espacio radiofónico de EXA FM no tardaron en concordar con el actor. No obstante, Capi Pérez mencionó que existe una diferencia: “tiene una cara triste”, mientras que la oriunda de Costa Rica no.

Recientemente subió una postal en blanco y negro donde apareció como parte de las concursantes de Miss World 1978.

Esta no es la primera vez que comparan a Allisson Lozz con Maribel Guardia. A principios de este 2022 usuarios de redes sociales resaltaron la similitud de las actrices con fotografías de su juventud y señalaron que existe un gran parecido.

