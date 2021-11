Altair Jarabo recordó a la exactriz Allisson Lozz y confesó si todavía tienen contacto

FOTO: Instagram

La actriz de telenovelas, Altair Jarabo, recordó con cariño a la exactriz, Allisson Lozz, con quien trabajó en la producción de Televisa En nombre del amor. Dicha telenovela fue el último trabajo actoral de Allisson, quien posteriormente se alejó definitivamente del mundo del espectáculo.

Durante una entrevista con medios de comuniación, Altair confesó si han tenido contacto recientemente y fue cuestionada sobre si conocía los problemas de vista que Allisson confesó padecer hace algún tiempo.

“No lo sabía, no lo había visto. Investigaré”, posteriormente, ofreció su ayuda a la exactriz. “Si puedo la localizo y le mando un mensaje porque ella tienen unos ojos bellísimo, muy expresivos. Es una mujer muy bella”, comentó.

Respecto a su relación con la actriz, Altair confesó que no tienen contacto, aunque sigue sintiendo cariño por ella: “Un poco sí (nos distanciamos). Ella agarró su patín, hizo su vida, sí se perdió un porquito la comunicación, pero no el cariño”, agregó.

FOTO: Instagram

Hay que recordar que Alisson Lozz fue uno de los talentos emergentes de Televisa, en donde debutó durante la infancia. Con el tiempo, se convirtió en una estrella juvenil.

No obstante, decidió renunciar a su carrera actoral debido a lñas presiones que sentía en el medio, según contaría años después. Actualmente, según se puede constatar en su cuenta de Instagram, se dedica a la venta de maquillaje en los Estados Unidos, en donde recide desde hace años con sus dos hijas y su esposo.

Por otra parte, Alatair también platicó a los medios de comunicación sobre la maternidad. Y es que luego de que contrajo matrimonio hace unos meses en un lujoso festejo en Francia, de donde es originario su esposo, Fréderic García, se ha especulado sobre si se convertirá en madre.

La artista dijo que aún no espera tener hijos y desea disfrutar de esta época de enamoramiento con su esposo: “No, no, no (bebés todavía no), momentito. Vamos paso a paso. No lo descarto, pero quiero disfrutarlo (a su esposo) un ratito para mí sola”, externó.

Foto: Instagram/@altairjarabo

A pesar de ello, Jarabo ahondó en que la maternidad no es un tema ajeno a ella y, aunque en este momento no es su prioridad, sí tiene contempladas varias opciones para un futuro como lo es el congelar sus óvulos.

“No lo descarto, es más, siempre impulso a las mujeres a que tomen esa decisión responsable y que compren tiempo. No debe haber tabú, es una herramienta de la ciencia, de la tecnología, que, al revés, es como un seguro que ojalá no se use, pero que está ahí en caso de que algo pase en la vida porque nunca se sabe”, expresó.

Cuando Altair Jarabo reveló que estaba en una relación con el francés Frédéric García, algunas opiniones destacaron que había una gran diferencia de edad, pues mientras la actriz de telenovelas tiene 35 años, el empresario tiene 54. Al principio tardaron casi tres meses en compartir públicamente que había iniciado una relación.

Aunque la estrella de televisión no dio detalles sobre el momento, los hoy marido y mujer se conocieron en una reunión. Altair reveló en febrero de este año para la periodista Mara Patricia Castañeda que sí quería “el paquete completo”, es decir, desde entonces planeaba casarse y tener hijos; aunque en ese momento no reveló la identidad de su pareja.

