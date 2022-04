Allisson Lozz aseguró que le pedían citas a solas cuando era actriz y menor de edad

La exactriz recordó destapó varias injusticias que vivió cuando trabajaba en Televisa, así como extrañas peticiones (Foto: Facebook/@AllissonLozz)

Allisson Lozz destapó más detalles sobre su temprano retiro del mundo del espectáculo, esta vez aseguró que a ella nunca le gustó la fama y que en muchas ocasiones diferentes personas la citaban y le pedían que acudiera sola, pese a que tenía menos de 18 años.

A través de una transmisión en vivo, Allisson Lozz confesó que ella nunca disfrutó de su fama porque nunca le interesó ser popular entre personas que no la conocían y porque, cuando era niña, lo único que quería era disfrutar de sus amigos.

“Yo nunca disfruté la fama, la gente me pedía fotos, pero realmente ni siquiera les interesaba cómo pensaba, cómo me sentía, yo era la famosa y querían una foto, pero no me conocían, y en cuanto me conocían todo cambiaba”

Lozz aseguró que "En nombre del amor" fue la "gota que derramó el vaso, pues lloraba a diario y no le permitían tener descansos (Foto: Instagram/@mundo-de-novela)

Agregó que gran parte de su aversión a tomarse fotos con sus fans se debió a que su mamá la forzaba a complacer a quienes se le acercaban porque la admiraban. Según recordó la protagonista de Al diablo con los guapos, ella era una de las únicas niñas actriz que debía hacer ese tipo de sacrificios, pues sólo algunos de sus compañeros hacían lo mismo.

“Cuando estaba en el medio yo era una niña y yo quería jugar, pero mi mamá me obligaba a tomarme fotos. ¿Por qué? ‘Porque te debes a tus fans’, me decía. Y realmente yo era la única, o una de las pocas niñas que estaba una o dos horas tomándome fotos con los fans y yo le sonreía, pero por dentro yo me moría porque lo que yo quería era jugar con todos los demás niños”.

Confesó que debido a esto, actualmente no acepta fotos con fans o personas que sólo quieren demostrar que la conocieron, pues está disfrutando de la vida que siempre soñó, alejada de los reflectores y porque “yo ya no le debo nada a nadie”, dijo.

Allisson llegó a llorar en su transmisión al recordar lo que vivió dentro de Televisa (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Fue por ello que se mostró directa al contestar si alguna vez sufrió de abuso sexual dentro del medio, pues, contundente, respondió que nunca fue víctima de una agresión de ese tipo, pero sólo porque su papá y su mánager, Karina Leija, siempre la cuidaban.

Recordó que en varias ocasiones, cuando no tenía más de 16 años, algunos miembros de Televisa le pedían que acudiera sola a las oficinas, pero fue su mánager quien no permitió que esto sucediera y ella la acompañaba.

“Me citaban para que fuera sola a las oficinas, pero mi mánager me cuidaba mucho. Le agradezco infinitamente a Karina Leija y todo mundo la odiaba porque ella me cuidaba; porque cuando me llamaban y me decía que tenía que ir a solas, ella decía: ‘Por supuesto que no’, que si tenían algo que decirme, tenía que ser al lado de ella. Imagínense de la que me libré”

Aseguró que una de las asistentes que tuvo durante su tiempo trabajando en Televisa fue despedida. La explicación que su ayudante le dio fue: “Me despidieron porque te cuido”.

La actriz destapó que los padres de Diego Boneta le pagaron una tutora para que estudiara, ya que no asistían a la escuela (Foto: Televisa)

Entre otra de las injusticias que destapó es que en la Fábrica de sueños siempre le recalcaban que podía ser sustituida por cualquier otra actriz. Además, le pagaban muy poco y tenía que trabajar de lunes a domingo.

Pese a que era una niña, Allisson no tenía tiempo de estudiar o no le permitían descansos cuando se enfermaba. Según recordó, en su contrato estaba estipulado que ella no podía decir nada de que no asistía a la escuela, por ello es que en su momento nunca lo expuso.

Aunado a ello, aseguró que Diego Boneta era uno de los únicos que sí se podía permitir pagar una tutora, pues sus padres pagaban por ella, por lo que sí podía estudiar.

En medio de su discurso, compartió que a ella le lastima mucho recordar los abusos laborales que sufrió, por lo que espera que le dejen de preguntar acerca de lo que vivió y no le pidan fotografías.

