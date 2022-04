Allisson Lozz ya no quiere hablar de su pasado en Televisa: “No pienso dar otra entrevista gratis ni pagada”

Allisson era una de las actrices consentidas en la televisora de San Ángel (Fotos: Instagram/@allisson.gtz/@alliss_fanslozz)

Una de las personalidades del mundo de las telenovelas más extrañadas por los televidentes mexicanos es Allisson Lozz, quien después de tener una de las carreras más prometedoras en el mundo del espectáculo decidió dejar su profesión y enfocarse en su familia así como en su faceta de empresaria en una importante marca de cosméticos.

En diversas ocasiones, a través de su cuenta oficial de Instagram, ha dado diversas declaraciones de lo que considera una mala etapa en su vida que la lastimó mucho, pero que a sus fans parece seguirles interesando debido a la gran incógnita que existió tras su repentina desaparición de la televisión mexicana.

Ahora, tras recientemente haber hecho más comentarios sobre su paso por Televisa, Lozz aseguró que muchos medios de comunicación, otras televisoras e incluso personalidades de importantes formatos de entrevistas en YouTube y canales de señal restringida le han ofrecido grandes cantidades de dinero por darles entrevistas, a lo que ella rotundamente se ha negado puesto que ya que no quiere más contacto con el medio.

La empresaria confesó entre lágrimas que hablar sobre Televisa la lastima (Foto: captura de pantalla/Instagram)

”Desde que hice este live hace un par de días mi bandeja de mensajes está llena de medios de comunicación que quieren pagar por una entrevista. Desde que me retiré del medio artístico hace más de 11 años solo di una entrevista a un medio de comunicación y no pienso dar otra ni gratis ni pagada. Ya dije todo lo que tenía que decir en este live”, expresó en sus redes sociales.

Todo inició hace unos días cuando a través de la misma cuenta donde ha ganado gran popularidad gracias a sus técnicas de maquillaje y la forma en la que emplea diversos productos cosméticos confesó cuál era el real motivo detrás de su decisión de no tomarse fotografías con personas en la calle que la reconocen por su pasado como actriz y no por lo que ahora hace en internet.

Esta fue una de sus telenovelas más recordadas

“Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?”, expresó entre lágrimas la inolvidable protagonista de exitosas telenovelas de Televisa, también infantiles como Misión S.O.S o Alegrijes y Rebujos.

Esta situación también ha generado grandes debates en plataformas como Twitter ya que aunque algunas personas defienden su nueva etapa y el respeto que debería tener por ya no querer ser más una figura pública, muchos otros consideran algo extremista tratar de borrar todo lo que en algún momento la consagró como la nueva promesa de la actuación mexicana.

Así luce ahora Lozz FOTO: Instagram

“Se entiende que ya no quiere seguir actuando, ya sea por sus bebés o su esposo, pero al final la gente no le pide fotos con la intención de perjudicarla”. “Pienso que después de escucharla en su Instagram pues obvio si la veo en la calle lo último que haré será pedirle una foto y observar para que no se sienta incómoda, pero digo, no todo mundo la sigue por lo que no todos entenderán que hay detrás de eso”. “Creo que jamás dejará de ser una figura pública, entonces sería mejor que cambie de parecer y trate de no pensar que las personas la quieren dañar por pedirle una foto, cuando al contrario la siguen recordando con gran cariño”, expresaron.

Allisson Lozz inició a muy temprana edad (Foto: IG @Allisson.gtz/Televisa)

Para Allisson Lozz dejar su vida como actriz de Televisa ha sido todo un reto, pues cuando parece que sus fans empiezan a olvidar su exitosa trayectoria, una nueva declaración en sus redes sociales la coloca en tendencia y nuevamente inicia el interés del público.

