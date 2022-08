Daniel Bisogno defendió a Rubí por llegar a la final de La Academia y a quienes la condenan les dijo: “No tienen idea de la televisión”

Daniel Bisogno defendió a Rubí por llegar a la final de La Academia (Fotos: Instagram/@laacademiatv/bisognodaniel)

La última noche de eliminación de La Academia: 20 años ha generado una gran cantidad de sentimientos encontrados en el público mexicano, los amantes de los reality show e incluso en otras otras celebridades del medio artístico. Los finalistas ya fueron confirmados, siendo Nelson, Mar, Cesia, Andrés y Rubí los cinco académicos que buscarán consagrarse como la nueva gran estrella de su generación.

Sin embargo los resultados no han sido del completo agrado del público pues en redes sociales una gran cantidad de personas han mencionado que la quinceañera más famosa de México no tenía que haber llegado a ese lugar, aún cuando una semana antes del resultado fue ovacionada por los jueces, como Lolita Cortés, que no creían en su capacidad vocal y artística.

Ante ello una importante figura de TV Azteca ha salido en su defensa, dejando entrever que podría ser un Rubiliver, como se hacen llamar los fans de la cantante. Daniel Bisogno expresó su sentir sobre los resultados de la semifinal, asegurando que todos aquellos que no cuestionan su pase a la gran final del domingo 14 de agosto, no tienen idea de cómo es que se hace la televisión en México.

La respuesta del presentador ha generado controversia en redes sociales (Foto: Twitter)

“Quien dice que Rubí no debería haber llegado a la final es porque no tiene la más mínima idea de la televisión”, expresó el conductor de Ventaneando en su cuenta de Twitter, generando todo tipo de comentarios a favor y en contra de él y la académica.

Aunque se limitaron las posibles respuestas a su mensaje, sus palabras fueron retomados en grupos de fans del reality show festejo de TV Azteca, siendo debatido el tema, pues mientras algunos aseguraban que tenía razón ya que un artista no solo se debe a su talento, sino a los que su persona puede provocar ante un público, sea bueno o malo, otros aseguraron que había sido una decisión incorrecta ya que había alumnos con muchas mejores cualidades escénicas.

Los 5 finalistas de La Academia 20 años: Nelson, Rubí Mar, Cesia, Andrés (Foto: Instagram / @laacademiatv)

“Daniel tiene lamentablemente toda la razón, así se hace la televisión en México y no es culpa de la chica, sino de todos aquellos que la siguen viendo y hablando de ella”. “Rubí no tiene ni la mitad del talento que tenían muchos otros que ya hasta fueron eliminados, pero al final Bisogno tiene razón, aquí seguimos hablando de Rubí”. “Que triste que Eduardo y muchos otros pudieron haber llegado en ese lugar o hasta ganar el próximo domingo, pero ni modo, así hacen las cosas los mexicanos que no apoyan a los que realmente tienen talento”, escribieron en redes.

La polémica aumentó cuando el también comediante de teatro aseguró que otra ex académica que ha sido sumamente comparada con la quinceañera más famosa de México, también pudo haber llegado a la final de su generación en caso de así haberlo querido.

“Si en su momento @Joletteoficial hubiera decidido llegar a la final, hubiera ganado La Academia. Le pese a quien le pese”, escribió el conductor de Ventaneando recordando el popular y famoso caso de la participante de la cuarta generación.

El conductor de "Ventaneando" también menciono a la ex académica Jolette (Foto: Twitter)

Jolette fue una de las primeras participantes en abandonar La Academia por decisión propia, siendo un gran escándalo en la década de los años 200 en México, ya que a pesar de que los jueces aseguraban que no tenía talento y tenía un sinfín de discusiones con Lolita Cortés, ella seguía siendo la alumna más votada y favorita del público, causando un efecto similar a lo que está pasando con Rubí y la generación de 20 años.

La gran final de La Academia 2022 ocurrirá el próximo domingo 14 de agosto , en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca Uno, siendo el día en que se descubrirá si Rubí tiene la posibilidad de ganar después de todas las controversias.

