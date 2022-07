Lolita Cortés se declaró fan de Rubí en La Academia: “Yo soy una Rubiliver”

Lolita Cortés se declaró fan de Rubí en La Academia (Fotos: Instagram/@laacademiatv)

La Academia: 20 años no deja de sorprender a los televidentes a pesar de que ya van más de 10 conciertos semanales pues las controversiales declaraciones de sus jueces, académicos, director y maestros así como incluso de los invitados especiales lo han colocado como el programa de sábado y domingo favorito de TV Azteca.

Por ello la que fue una batalla interminable entre Rubí y Lolita Cortés parece haber llegado a su fin, pese a que incluso la situación fue comparada con la de Jolette en la cuarta generación, pues la Jueza de Hierro se declaró fan de la quinceañera más famosa de México después de su presentación donde interpretó el tema Y te aprovecha de Alicia Villarreal, con el que logró una buena crítica por parte de ella.

Aunque al principió sus palabras hicieron pensar que se trataría de una nueva pelea pública, todo fue diferente:

“Necesito que comiences a gesticular mucho más… Necesito que te mires al espejo todo el tiempo y gesticula y aprenderás qué es lo que está pasando. Aprende a imitarte cuando estas triste, enojada, contenta y eso entonces tráelo al escenario. De la misma forma, tu cuerpo trata por medio de la imitación que a tus compañeros y a otros artistas, poder lograr formar tu cuerpo de otra manera para que nos presentes en el escenario lo que hoy pude ver”, inició a relatar.

Lolita Cortés le aseguró que la presentación del sábado 16 de julio había sido mala pero que la selección de estilo musical e incluso vestuario había ayudado a posiblemente encontrar la mejor manera en que pueda triunfar a pesar de las “limitantes vocales” que posee.

“No ver una persona apagada, que eso era lo que me preocupaba en todos los conciertos, que sí nos falta con respecto a la voz, pero creo que podemos encontrar mucha mejor colocación en los agudos que en los graves y eso me tranquiliza muchísimo. Hoy eres otra a la que vi yo ayer, con una canción que no venía al caso contigo y que te hizo apagarse completamente. Me encanta como te ves ahora y creo que por aquí podría ser”, agregó la jueza.

La académica ha ganado el cariño del público (Foto: Instagram / @iamrubiig)

Tras el consejo que cerró con un guiño positivo, el conductor del festejo por los primeros 20 años de la creación del reality show, Yahir, intervino para asegurar que era una “buena crítica” por lo que le preguntó a Lolita Cortés si era una Rubiliver, palabra que han comenzado a utilizar los fans de la académica para referirse al club de fans que empieza a tener así como a todos aquellos que ha conquistado.

“Soy una Rubiliver y le comenté al señor Arturo, amo su disciplina, amo su tenacidad, su perseverancia, amo porque estoy segura que es una persona que no se encuentra dentro de su grupo de amistades y que cada que sube al escenario sabe que ahí pertenece, por eso no se da por vencida, porque es igual de rara que yo”, compartió.

Las palabras de la jueza favorita del reality show de TV Azteca provocaron una ola de comentarios positivos a favor de Rubí Ibarra en redes sociales, pues a pesar de que muchos concuerdan con las limitaciones vocales que tiene la académicas, las ganas y gran atención que ha puesto dentro de su paso por La Academia han generado que el público la quiera.

La disputa parece haber llegado a su fin después de las declaraciones de Lolita Cortés (Fotos: Instagram)

“Rubí demostrando que sin tener una gran voz se puede lograr que Lolita Cortés te de una crítica positiva o incluso se declare tu fan”. “Ahora sí Jolette ve muy de lejos pues esto jamás pasó con ella y siento que la historia empezó igual”. “Me da tanto gusto que los jueces se dan cuenta que no todo es la voz, un artista es mucho más que un solo atributo, por eso el 360 es lo de hoy, no solo hacer una cosa sino todo, aunque se limite una que otra cosa”, escribieron en redes sociales.

