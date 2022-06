El viejo y nuevo testamento: Lola Cortés y las comparaciones entre Jolette y Rubí

Las comparaciones han empezado (Fotos: TV Azteca)

El regreso a la televisión mexicana de La Academia fue todo un éxito, pues durante la primera noche de conciertos los nombres de los participantes, invitados, jueces y algunos concursantes no dejaron de ser tendencia en rede sociales por lo que se espera que su celebración por los 20 años fuera lo más visto del domingo 12 de junio.

Sin embargo, el interés del público no estaba dirigido principalmente al talento de los nuevos académicos, sino a la controversia, pues durante la presentación a medios de comunicación Lola Cortés acaparó el momento al tener un primer gran encontronazo con Rubí, la quinceañera más famosa de México por el video viral de su invitación.

Por ello, la expectativa era muy alta pues los televidentes y amantes de los reality shows aparentemente se quedaron “picados” y querían más y ella se los dio. La crítica a la presentación de la canción Equivocada, interpretada originalmente por Thalía, que cantó Rubí provocó una nueva gran comparación con la polémica de La Juez de Hierro y Jolette, por lo que fans “de la vieja escuela” aseguran que esto es solo el inicio de lo que será el “nuevo testamento” de críticas de Cortés en la televisión mexicana.

Usuarios recrean los momentos (Foto: Twitter)

Tras la interpretación en la primera hora de la gala de estreno, los jueces de esta edición -Horacio Villalobos, Ana Bárbara y Arturo López Gavito- compartieron un sentimiento de mejoría ante la primera impresión que desafortunadamente fue catalogada como “desastrosa”, pues todos concordaron que todo empezaba a fluir aunque realmente no consideraban que esta fuera la vocación adecuada para la joven.

La nacida en San Luis Potosí expresó: “Me conocen porque yo hace tiempo fui viral... experimenté acoso y un bullying en redes sociales”. Después de dicha presentación cantó el gran éxito de la actriz mejor pagada en la historia de Televisa, y a su término fue objeto de comentarios:

“Este no es tu camino, si vas a requerir de terapeuta cada vez que salgas al escenario... con miedo uno no puede dedicarse a esto”, destacó Horacio. “Musicalmente no te veo una carrera, tal vez tendrías que regresar a las redes sociales”, añadió López Gavito, pero Lola Cortés no quiso quedarse atrás.

Rubí cantó "Equivocada" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

La popular critica que dejó Las Estrellas Bailan en Hoy de la televisora de San Ángel para unirse al reality de canto más famoso en la historia de TV Azteca inició sus comentarios preguntando que si en algún momento se había sentido atacada, molestada o humillada durante su primer encuentro, a lo que la joven respondió que no, ya que “la admiraba mucho” y sus argumentos solo le ayudaban a crecer puesto que “los tomaban de todo corazón”.

Dejando un levemente la personalidad fuerte que la caracteriza, Lola Cortés aseguró que veía una mejoría pero que definitivamente seguía siendo todo un caos. Aunque sus palabras fueron mucho más cuidadas a las de la emisión de medios de comunicación, las caras de ambas por breves momentos permitieron a miles de usuarios en redes sociales hacer muchas comparaciones y memes sobre lo que puede ser una nueva gran rivalidad entre juez y concursante.

La participante se quedará en el reality show (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Señoras y señores, tenemos un nuevo y viejo testamento pues Lola Cortés vs. Rubí parece ser el caso con Jolette pero del 2022″. “Estaba en la primaria cuando vi el famoso ‘Ya no voten por ella’ y ahora que estoy en la universidad estoy seguro que veré algo similar con esta quinceañera sin talento”. “Las frases aún no son iguales, pero el sentimiento y sus caras lo dicen todo, de verdad tenemos una nueva Jolette solo que un poco menos guapa y todavía sin menos talento”, expresaron.

SEGUIR LEYENDO: