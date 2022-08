Gala Montes reveló por qué abandonó El Señor de los Cielos: “Casi me cancelan”

(Gala Montes reveló que en la primera ocasión que salió de "El Señor de los Cielos", en realidad la sacaron. Después, cuando iba a volver, estuvieron a punto de vetarla al rechazar su personaje Foto: Instagram/@galamontes)

Gala Montes reveló que, a sus 15 años, fue sacada de El Señor de los Cielos y cuando buscó regresar, le ofrecieron su mismo personaje, pero con una imagen que no era afín a sus valores ni a lo que se había acordado; rechazarlo casi la lleva a ser vetada.

Gracias a El Señor de los Cielos el nombre de Gala Montes comenzó a llamar la atención del público, pues siendo una adolescente sus dotes actorales ya estaban desarrollados; no obstante, la actriz dejó la producción de un episodio a otro.

En su momento se dijo que ella había renunciado a su personaje, Luzma Casillas, debido a que reveló que iba a tener escenas que no le parecían aptas para su edad y parte del público arremetió contra ella por no quedarse en la serie.

Montes estuvo dentro de "El Señor de los Cielos" desde sus 14 años hasta los 15, la tercera y cuarta temporada de la serie (Foto: Instagram/@galamontes)

Gala, en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, reveló que siempre estará agradecida con las puertas que le abrió El Señor de los Cielos, pero se vio obligada a dejar su personaje cuando le dijeron que ya no tenía el mismo peso en la trama.

“Definitivamente El Señor De Los Cielos me abrió muchísimas puertas. El haber dado vida a Luzma fue una de las mejores experiencias de mi vida porque era muy fuerte”, comenzó Montes.

Fue entonces que reveló que la sacaron de la producción debido a que el personaje de Luzma era muy “fuerte”, pero también le ofrecieron regresar años después, pero ella no quiso aceptar.

“De un día para otro, me sacaron y me dijeron que el personaje es muy fuerte y no nos conviene y me sacaron”

Gala es una de las actrices protagonista de telenovelas que se ha caracterizado por anteponer el movimiento feminista a sus proyectos (Foto: Instagram/@galamontes)

Actualmente, Gala piensa que esto fue lo mejor que le pudo haber pasado, pues entonces tenía sólo 15 años y en la serie se trataban temas muy sensibles que en esa edad no comprendía en su totalidad.

“Creo que fue una buena decisión porque sí considero que era una serie que tocaba temas bastante difíciles de contar, más con una niña que sí era menor de edad, como lo era yo”

Años después, cuando ya era mayor de dad, la actriz pensó que estaba lista para volver a entrar en la trama, esperaba formar parte de los Casillas desde su lado criminal, pero la producción le propuso que su personaje fuera completamente distinto a lo que en su momento habían acordado.

La actriz se convirtió en uno de los personajes favoritos del público, pero cuando se anunció que había "renunciado" le llovieron críticas (Foto: Instagram/@galamontes)

“Yo pensé que a mis 18 años ya iba a poder regresar a la serie (...) me hablan para volver a estar en El Señor de los Cielos y me ofrecen algo completamente diferente a lo que yo tenía en mente y que habíamos acordado”, recordó.

Montes aseguró que la producción de El Señor de los Cielos planeaba lanzar a Luzma Casillas nuevamente, pero como una mujer cosificada, por lo que debía estar en muchas escenas íntimas que no iban con lo que ella quería.

“No iba con mis principios, con mis valores. Escenas íntimas y sexualizando y cosificando a la mujer (...) Traicionaba mis valores, mis principios, mi educación y afectaba mis intereses”

Gala confesó que a sus 18 años fue consciente de la violencia hacia las mujeres en México y el movimiento feminista le hizo ver que ese personaje no era lo que ella quería interpretar en ese contexto, por lo que lo rechazó.

La protagonista de Diseñando tu amor destapó que esto sí le acarreó problemas con la televisora y que, inclusive, existió la posibilidad de vetarla.

“Decidí rechazarlo, por lo que cual casi me cancelan (...) Me dijeron que me iba a vetar”

Esta situación hizo que Montes pensara que no tenía futuro en la actuación porque no iban a querer contratarla nuevamente, pues fueron varios meses en los que no llegaron nuevas ofertas laborales.

No obstante, actualmente se siente feliz y orgullosa de esta decisión, pues la llevó a trabajar en proyectos que le gustan y hacer personajes con lo que sí se identifica de alguna forma.

