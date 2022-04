Qué dijo Fernanda Castillo sobre las adicciones de Rafael Amaya

Rafael Amaya y Fernanda Castillo en el ojo público debido a las recientes declaraciones de la actriz sobre las adicciones del actor. Foto: IG@fernandacga // Getty Images // IG@rafaelamayanunez

Fernanda Castillo, mejor conocida por interpretar el papel de Mónica Robles en El señor de los cielos , dio una entrevista a Yordi Rosado en la que abordó varios temas de su carrera, entre ellos su relación de amistad con el actor Rafael Amaya, quien interpretó a Aurelio Casillas en esta famosa novela de narcos. En la serie, los personajes de ambos eran pareja, sin embargo, en ocasiones anteriores, la actriz había externado que hace años no sabe nada de la vida de él debido a que ya no trabaja en esa producción de Telemundo.

En la entrevista con Yordi ella se abrió sobre la situación que vivió su compañero durante las grabaciones de El señor de los cielos, mencionó que la carga de trabajo y lo que había alrededor del personaje de Rafael Amaya era demasiada presión para él, agregó que siempre quiso que estuviera bien y que lo quería mucho. “Trabajé cinco años con Rafa, era mi amigo y alguien a quien quiero. Tenemos muchas cosas en común y yo sé que me quiere mucho.”

“Rafa era el primero que llegaba ahí, se sabía sus textos y estaba a full. Siento que el problema que tenía se lo fue comiendo y que yo ya no encontraba ya en sus ojos al amigo y al cómplice en escena que tuve muchos años.”

El actor ha sido muy franco en cuanto a los rumores de sus adicciones. Ya ha explicado que por esa situación tuvo que abandonar el famoso personaje de Aurelio Casillas en 2018 y alejarse de la actuación por un largo periodo. Él contó en una entrevista que había perdido su paz interior, el amor a su familia, a su trabajo y con ello se sumergió en el alcohol y las drogas. En su momento, el cantante de regional mexicano Roberto Tapia externó declaraciones acerca de la rehabilitación de Rafael Amaya y confirmó que la influencia de su personaje fue una causa para que cayera en las adiciones.

El señor de los cielos fue una novela muy exitosa, que llevo a ambos actores a la cumbre del éxito y la fama. Foto: Getty Images

Actualmente Rafael Amaya se encuentra rehabilitado y haciendo nuevos proyectos. El pasado 10 de abril compartió mediante sus redes sociales su participación como conductor en la ceremonia de los Latin American Music Awards 2022 junto con Jacky Bracamontes y Cristián de la Fuente, el próximo jueves 21 de abril en Las Vegas.

Por su parte, Fernanda Castillo concluyó su entrevista con la emoción que le causa que ahora le llamen para protagonizar diversas películas, ya que en varias ocasiones ha externado lo mucho le costó llegar a donde está debido a los estereotipos impuestos en la industria le impedían tomar papeles relevantes. Además agregó que su actual pareja la apoya incondicionalmente en todos sus proyectos, la respeta y tienen una comunicación excelente.

Fernanda Castillo compartiendo está fotografía a través de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram/@fernandacga

Mediante Instagram posteo su reciente colaboración con la revista Marie Claire en la que tuvo una portada que celebra la comunión de su amor y su regreso al teatro con la obra Siete veces adiós, la cual es un musical presentado en el Teatro Ramiro Jiménez. “Es una obra muy poderosa y esta vez me da el flechazo a mí, por que quien la escribe y la dirige es Alan Estrada y hablan del amor desde diferentes perspectivas. Es un hibrido de espectáculo que tiene mucha potencia y que yo hace mucho no me encontraba encima de un escenario tan convencida de que lo quería contar.”

