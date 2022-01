Kalimba y Gala Montes mandaron un mensaje a los hombres cínicos que “le andan tirando el perro a medio mundo”

Kalimba y Gala Montes grabaron el video del tema en un club nocturno de la Ciudad de México (Foto: Kalimba)

Kalimba y Gala Montes están de estreno con el tema Cínico, una canción a ritmo de “cumbiatón” que escribieron en conjunto luego de conocerse tras su participación en el programa ¿Quiénes la máscara?, donde obtuvieron el primero y segundo lugar.

Para platicar sobre este lanzamiento, los cantantes conversaron con Infobae México, y se dijeron felices de poder experimentar “juguetonamente” con un tema social a un ritmo muy popular con el que buscan acercarse al público de la cumbia y del urbano.

Y es que el tema de Cínico cuenta la historia de un hombre que, con copas de más, encuentra fácil cortejar a una mujer a quien acaba de conocer, siendo que ya es un hombre que sostiene una relación con su novia.

Los cantantes lanzaron el tema "Cínico", un cumbiatón con un mensaje ligero y de fiesta (Foto: Kalimba)

Sobre este tema, es Gala Montes quien asegura tener algunas experiencias con hombres que “le tiran el perro a medio mundo”. Ante la pregunta expresa de ‘si los han cachado en alguna infidelidad’, la actriz reveló:

“A mí no, pero sí he conocido muchos hombres muy cínicos, entonces me identifiqué mucho con la canción y justo lo que intenté transmitir en el versito que tuve, es que a veces los hombres se meten en relaciones y no quieren estar ahí y le andan tirando el perro a medio mundo y luego es la culpa de la mujer”, expresó la actriz y cantante de 21 años, quien asegura que el tema no quiere “normalizar este tipo de comportamientos”.

“Sí he conocido a muchos hombres así de cínicos y tampoco queremos fomentarlo con esta canción, digamos, más bien reírnos de eso y como dijo Kalimba, es como decir ‘los estamos viendo, los estamos checando, aquí los tenemos bien ubicados’”, dijo en tono alegre sobre los hombres a quienes manda un contundente mensaje:

“Les diría que hay que ser congruentes con lo que uno piensa, dice y hace, si una de esas cosas no ‘macha’ con otra, no tenemos muy claro a dónde vamos ni de dónde venimos”, sentenció.

La actriz pudo controlar su claustrofobia bajo el pesado traje de ''Gitana'' en 'Quién es la máscara', donde obtuvo el segundo lugar Foto: Televisa

Por su parte, Kalimba destacó que Cínico es una canción con la que más fácil se puede identificar el gran público, pues además de su tono divertido y alegre para bailar, aborda una crítica ligera a las llamadas relaciones “tóxicas”.

“Realmente la letra es muy divertida, es basada en algo que sí existe, obviamente pero no con la intención de decir ‘así lo vivimos o lo aplaudimos’ sino, es una letra que va de acuerdo con un género que también es muy popular, un género muy de barrio, queremos con la base tan bailable queríamos tocar un tema así, yo creo que las canciones de cumbia tienen este tipo de temas, que hablan un poquito más irreverente de las relaciones, por ser un género tan popular”, expresó el también integrante de OV7.

Kalimba se coronó triunfador de 'Quién es la máscara' bajo el personaje de 'Apache' (Foto: Televisa)

Aunque los famosos ya se conocían ‘superficialmente, fue gracias al concurso de Televisa que pudieron unir sus talentos como una forma de agradecimiento al público que los apoyó en la emisión:

″Galita y yo ya nos habíamos visto antes, habíamos cruzado palabras, abrazos. En el programa nos conocimos un poquito más… A partir de ahí, de la invitación y de ponernos de acuerdo para sacar este sencillo ya llevamos tres semanas conociéndonos un montón, estoy más que honrado de conocer a Gala es una mujer espectacular”, dijo el también DJ de 38 años.

Kalimba contó cuál es el mensaje que con Cínico pretenden hacer llegar al público.

Es una canción divertida, la verdad es que no todas las canciones tienen un mensaje, hay baladas, hay canciones de amor, hay canciones que están pensadas… a través de los personajes que tuvimos, el mensaje es haz las cosas con grandeza, entrégate, diviértete, ama mucho y agradece, porque la canción es un agradecimiento a las personas que apoyaron el programa, que nos apoyaron, tanto a ‘Gitana’ como a ‘Apache’, si hubiera un mensaje sería ‘muchas gracias’, pero al final es una cumbia para gozar y bailar”, finalizó.