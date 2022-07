Gustavo Adolfo Infante desmintió acusaciones de abuso sexual en su contra; responsabilizó a Alfredo Adame

El periodista constantemente está envuelto en la polémica por sus comentarios sobre distintos temas. (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

Gustavo Adolfo Infante está envuelto en la polémica una vez más. En esta ocasión, saltó en defensa propia al asegurar que las acusaciones que circulan en redes sociales en su contra por presunto abuso sexual son falsas y explotó contra Alfredo Adame, a quien señaló como responsable de crear una campaña para desprestigiarlo tras los enfrentamientos que han protagonizado en los últimos meses.

Después de los rumores que se desataron por su ausencia en los programas de televisión que encabeza -Sale el Sol y De Primera Mano-, el periodista de espectáculos reapareció en su espacio radiofónico para defenderse ante los señalamientos públicos que existen en su contra luego de que el controversial protagonista de melodramas supuestamente retuiteó algunas notas periodísticas donde fue señalado como supuesto agresor sexual.

No hay, no existe, yo invito a la gente a que deje de consumir estupideces, con todo respeto. Todo esto es una campaña orquestada por Alfredo Adame, todo su estilo siempre es exactamente lo mismo.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que todo se debe a una campaña de desprestigio que presuntamente habría iniciado el intérprete en su contra a raíz de sus enfrentamientos. Cabe recordar que hace unos días Alfredo Adame compareció ante un juez por la denuncia que el periodista levantó en su contra por presunta violencia mediática y de género tras los fuertes comentarios que lanzó sobre su madre.

“Es a lo que se dedica Alfredo Adame. Él dice que tiene ocho demandas, no, 16 denuncias penales en mi contra, cosas tan serias como pederastía, abuso sexual de menores de edad, de niños [...] No existe ni una y les voy a demostrar por qué digo yo que Adame es quien ha orquestado todo, porque lo tengo, yo no soy Adame, yo si voy a actuar y esto va hasta las últimas consecuencias”, dijo.

El conductor de El minuto que cambió mi destino adelantó que el próximo viernes 29 de julio ofrecerá una conferencia de prensa en compañía de su abogado, donde explicará cómo procederá legalmente en contra del actor por estos nuevos señalamientos. Asimismo, aseguró que cuenta con las pruebas suficientes que respaldan su inocencia y recordó que esta no es la primera vez que el protagonista de Más allá del puente (2011) intenta desprestigiar a sus compañeros.

Les voy a demostrar que es una mentira de los enfermo de Alfredo Adame [...] No hay ninguna carpeta de investigación en mi contra por ninguno de esos delitos, el único que tiene un montón de averiguaciones previas en su contra es Alfredo Adame.

“Primero fue Andrea Legarreta, después fue Origel, se acuerdan cómo hablaba de Origel, luego fue Laura Bozzo, Ana María Alvarado, Johana Vega-Biestro, yo soy su peor enemigo. El día de mañana va a hacer pedazos a Carbajal”, comentó.

¿Cómo inció el conflicto entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante?

Sus encontronazos empezaron después de que el periodista de espectáculos criticó al actor por la pelea callejera que protagonizó hace unos meses. Como era de esperarse, Adame no se quedó callado y se lanzó con todo en contra de Infante y su madre, a quien tachó de “bruja”.

“La mamá era bruja negra, la mamá les daba peyote y les daba hongos en una pocilga donde vivían, y donde la hermana te pasaba el huevo negro y en lo que los otros estaban en su viaje, este mequetrefe (Gustavo) les sacaba el dinero de la cartera y todo el rollo, y tengo quien lo cuente”, dijo Adame a inicios de este 2022 para El gordo y la flaca.

Después de estos comentarios Infante acudió a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para interponer una denuncia.

“El señor con los desequilibrios mentales que tiene cree que puede ir insultando a todo mundo, pero no es así, ¡todo tiene un límite! Se metió con mi mamá, una señora de la tercera edad que ni conoce, le dijo unos adjetivos tan asquerosos como los que él acostumbra decir en contra de todas las mujeres, lo mismo que les ha dicho a tantas actrices, a tantas conductoras y comunicadoras de este país y otros, ¡es una vergüenza! Ya era momento de que se le pusiera un alto”, apuntó para TVyNovelas.

