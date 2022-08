Laura Zapata le negó una entrevista a Gustavo Adolfo Infante; así estalló el conductor en su contra

Laura Zapata se negó a darle entrevista a Gustavo Adolfo Infante (Foto: Instagram @laurazapataoficial @gainfante)

Laura Zapata arremetió contra Gustavo Adolfo Infante de manera indirecta, pues durante un encuentro con los medios, la villana de telenovelas decidió negarle una entrevista al conductor por el tratamiento de la información que le ha dado a sus declaraciones en el pasado.

Fue durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde la actriz de melodramas como La Usurpadora, Pobre niña rica o María Mercedes se detuvo para contestar a algunos reporteros, pero, el momento de tensión se vivió cuando una corresponsal del programa De Primera Mano quiso preguntarle algo y la famosa se limitó a decirle que no emitiría comentarios para el show conducido por Infante.

“¿Tú de que programa eres? ¿De Gustavo Adolfo Infante? Perdóname pero no te voy a contestar”, comenzó a decir Laura Zapata.

En este sentido, la artista ahondó en que no era algo personal con la periodista y de forma amable le explicó cuáles eran los motivos por los que no estaba dispuesta a dar contenido para el vespertino de Imagen Televisión.

“Tú eres una reina, te quiero, pero no te voy a contestar porque tergiversan mis palabras. No voy a contestar al programa de una persona que no tiene nada que ver en mi vida, perdóname, no eres tú, es para el programa al que trabajas”, sentenció.

Ante estas declaraciones, durante la más reciente emisión De Primera Mano, Infante respondió y destacó estar de acuerdo en que Laura estaba en su derecho de no responder.

“Está bien, la señora puede contestar para quien quiera, la información es para todos, pero fíjate nada más, le dice: ‘¿estudiaste’?’ qué tiene que ver el estudio, una carrera universitaria con que Laura (Zapata) está peleada con el mundo. Entre ellas cuando su mamá se murió y con todas sus hermanas. Entonces, yo no entiendo la relación del estudio con la negativa de esta señora”, señaló.

En este sentido, Infante puntualizó que a partir de ese momento ya no emitiría más comentarios respecto a la hermana de Thalía y destacó que era una persona mayor.

“Yo prometo ya no hablar nada de la señora Laura Zapata, ni bien, ni mal porque mira, yo tuve una abuelita, tengo tías ya mayores, tengo una mamá ya grande entonces es una persona de la tercera edad y hay que respetarla. Ella fue una gran actriz hace como treinta o cuarenta años que salía en telenovelas de villana, entonces, yo respeto si no quieres dar una entrevista para este programa, respetamos tu decisión”, externó.

Cabe apuntar que las fricciones entre Laura Zapata y Gustavo Adolfo no son algo nuevo, incluso, en días recientes el presentador de espectáculos exhortó a Thalía para que ayudara económicamente a la artista, pues la tachó de ser ya una adulta mayor.

“Thalía, pues sí, dale algo de dinero. La señora Laura Zapata es una señora de la tercera edad, es una abuelita que hace como 30 o 40 años salía en telenovelas de malvada, muy buena actriz, pero no tiene mucho trabajo”, comenzó a decir el famoso.

Asimismo, Infante no descartó que la cantante de No me acuerdo, Equivocada y No me enseñaste apoyó a su abuela mientras aún estaba con vida, pero recordó que Zapata actualmente atraviesa momentos complicados en su situación financiera.

“Entonces, sí sería bueno que le dieras parte... yo sé que tú pagabas todo el asilo de tu abuelita, pero si hubo unos gastos de la señora Eva Mange ahora que falleció y Laura Zapata no tiene trabajo y es una señora ya grande, deberías de ayudarla”, dijo.

