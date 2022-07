Niurka Marcos se declaró enemiga de Gustavo Adolfo Infante por ser cercano a Cynthia Klitbo

Niurka se peleó con Infante (Fotos: Instagram)

Desde su salida de La Casa de los Famosos y el romance que mantuvo dentro del reality con Juan Vidal, la controversia alrededor de Niurka Marcos no ha parado, ya que ha tachado a Cynthia Klitbo de ‘ardida’ en repetidas ocasiones, después de que la actriz denunciara al actor por deberle una fuerte suma de dinero.

Así, tras el reencuentro que la cubana tuvo con Vidal -quien fue eliminado del programa de Telemundo-, Gustavo Adolfo Infante intentó contactar a la pareja para platicar con ellos, pero quedó sorprendido al enterarse que Niurka ya lo consideraba como su enemigo.

Fue durante la más reciente del vespertino De primera mano donde el conductor señaló que se comunicó con La Mujer Escándalo sin muchas esperanzas de conseguir una entrevista.

“Yo ya sabía que no me iba a querer tomar la llamada. Le hablé y le dije: ‘Cubana, tómame un enlace con todo y tu hombre’ ¿Quieren ver lo que me contestó? Me lo acaba de mandar”, dijo.

En este sentido, el también presentador de El minuto que cambió tu destino pidió a la producción que reprodujeran los audios de su plática con Niurka.

El famoso le envió un mensaje a Niurka (Foto: Twitter)

Ese gustito no te lo voy a poder dar, corazón, no, mi amor. Ahora con eso de que tú eres compadre de la Klitbo estamos en bandos diferentes, te toca ser mi enemigo, así que haz tu mejor interpretación.

De igual manera, la vedette externó que Juan Vidal no era fan del presentador, por lo que tampoco estaba dispuesto a ofrecerle ninguna exclusiva.

“A mi hombre no le gustas, no le caes bien, mi hombre sabe muy bien tu posición y me toca defenderlo. Con la pena, no te puedo consentir”, externó Niurka.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante se limitó a lanzarle un breve mensaje a la madre de Romina Marcos y apuntó que la admiraba, por lo que ya retomarían el contacto cuando su nuevo noviazgo concluyera.

Niurka se reencontró con Juan Vidal (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

“En la próxima relación de Niurka nos veremos, no pasa nada. (Niurka) es muy inteligente, ella sabe que esto es pasajero, que va a continuar en el medio. Juan Vidal no recuerdo, no atino a recordar uno solo de sus trabajos. Sí recuerdo que fue a Perú, que le consiguió trabajo y que ofendió a Klitbo, que le robó lana”, sentenció el presentador.

Asimismo, Infante destacó que la carrera artística de Vidal no era tan prominente como la de su ahora enamorada y que su reciente fama había sido fruto de la denuncia que Klitbo hizo en su contra.

“En eso radica la trayectoria de él. Pero Niurka es una mujer que tiene una prolífica carrera, así que nos volveremos a encontrar ahora que lo dejes”, concluyó.

Cynthia Klitbo negó deseos de pelear con Niurka

Tras varios dimes y diretes, en fechas recientes, Cynthia Klitbo se mostró cansada de la polémica y aclaró -durante un encuentro con los medios- que ella no está dispuesta a continuar peleando con La Mujer Escándalo.

“Yo no puedo hablar de la señora porque como ella dice, sólo somos compañeras y yo soy una primera actriz. Yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja”, sentenció en primera instancia.

Asimismo, la participante de melodramas como Atrévete a Soñar, Mujer de Nadie o Junta de Vecinos aclaró que no iba a responder a los ataques donde la cubana le había dicho “ardida”.

“Con toda pena, pero tengo muchas cosas que hacer, estoy saturada de trabajo y no me voy a poner a mercadear porque no es mi estilo”, expresó.

