Sugey Ábrego vende sus prendas íntimas usadas en línea: “Es un gran negocio”

Sugey Ábrego recurrió a la venta de sus prendas usadas para apoyarse financieramente (Foto: gettyimages)

La crisis sanitaria que enfrenta el mundo debido al COVID-19 sigue causando estragos, tanto a nivel general como particular, es el caso de la presentadora y actriz Sugey Ábrego, quien hace un tiempo sufrió el contagio de la enfermedad y esto la obligó a aislarse y frenar sus actividades laborales.

Y es que su infección por coronavirus causó que la economía de la conductora de televisión se viera afectada, al grado que tuvo que inventar una fuente de ingresos propia. Fue así que se le ocurrió la venta de su ropa íntima usada en línea, negocio que, asegura, le ha dado muy buenas ganancias, y gracias al cual pudo hacer frente a la enfermedad y ahora mantiene en curso.

“Yo le agradezco a mi negocio de la venta de prendas que uso, porque eso me ha mantenido, enferma, antes y después”, contó Ábrego ante los medios de comunicación en la alfombra roja de la puesta teatral Busco al hombre de mis sueños, marido ya tuve.

En 2021 contendió por una diputación local con el PVEM (Foto: Cuartoscuro)

La también modelo especificó que cada prenda la vende en aproximadamente 3,000 pesos mexicanos: “Así que sí te puedo decir que es un gran negocio, (las vendo en) 150 dólares y lo más sorprendente es que sí me los compran. Entonces les puedo decir que huelo muy rico”, contó la conductora de 43 años oriunda de Tuxpan, Veracruz.

La actriz de las telenovelas Tenías que ser tú y Enamorándome de Ramón detalló cómo da a conocer a sus suscriptores las prendas que estarán a su disposición para ser adquiridas, y se dijo complacida de poder contar con compradores que se encuentran en países lejanos.

“Todo es una estrategia de marketing, todos los lunes en mi página yo hago un live en lencería, y la prenda que yo uso en ese live que ven los suscriptores, es la que ellos pueden adquirir. Ya tengo hasta seguidores de la India, así que pues, bueno, cuando me dicen ‘oye, es que están caros tus calzones’, pues es que también tenemos que pensar que se van hasta la India o hasta Colombia”, expresó la actriz que fue víctima de un robo en 2020.

La actriz de 43 años aseguró que las plataformas la han hecho captar a un nuevo público (Foto: Instagram/@sugeyabregotv)

La ex conductora de emisiones como Matutino Express y Muévete dijo aceptar los piropos que le hacen sus seguidores, sin importarle que estén subidos de tono. “Ahora ha pasado algo, me llaman creo que ‘la MILF’, que sé lo que significa... bueno, busquen las siglas en inglés, yo lo quiero ver como “una señora muy antojable” That’s It”, expresó.

La ex candidata de 2021 a diputada local por el distrito 17, correspondiente a la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que su exposición en plataformas de contenido para adultos también le da proyección a sus trabajos como actriz y conductora en medios tradicionales.

“Tengo muchos seguidores jóvenes de 25 a 34 años, que de repente me dicen ‘¿Qué? ¿Eres conductora, dónde te puedo ver?’, entonces, es padre que otras generaciones me estén buscando, pero que sea por esta plataforma, entonces yo sólo espero que los productores también me hablen”, concluyó.

En junio de este año, la actriz narró cómo fue casi víctima de feminicidio (Foto: Instagram/@sugeyabregotv)

Apenas en junio pasado, la presentadora recordó en el programa El minuto que cambió mi destino que pudo haber sido víctima de feminicidio, esto mientras estuvo casada con Enrique Durán, quien habría intentado provocar que Sugey saliera disparada de su coche en movimiento.

Contó que Durán se excedió con las copas en un viaje que hicieron a Acapulco, y al retornar a su hotel casi la asesina al tratarla de aventar por la puerta del copiloto de la camioneta que era de ella y que él se empeñó en conducir a pesar de su condición.

“Es un tramo como de 15 minutos... En todo ese tiempo él me tenía con la puerta del coche abierta y yo iba casi en el piso de la carretera... Él intentaba aventarme del coche, yo iba sostenida con la puerta abierta todo ese tramo con las curvas”, contó consternada.

