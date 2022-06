Sugey Ábrego narró cómo fue víctima de intento de feminicidio: “Él intentaba aventarme del coche”

La actriz narró cómo fue casi víctima de feminicidio (Foto: Instagram/@sugeyabregotv)

Rosa Sugey Cabrera Ábrego, mejor conocida por su nombre artístico que es Sugey Ábrego, se sinceró como nunca antes sobre su vida, compartiendo con el público algunos de los detalles más oscuros que ha enfrentado en su vida personal y en su trayectoria como actriz, conductora de televisión y política mexicana.

En la más reciente entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, El Minuto Que Cambió Mi Destino, la popularmente conocida por los televidentes mexicanos como la chica del clima habló sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: las ocasiones en las que fue casi víctima de feminicidio. La historia que la mantuvo al borde del llanto en más de una ocasión inició cuando la idea de divorciarse de quien era su marido trató de ser abordada y su reacción fue más que negativa.

“Fueron tres años súper padres, digo tres años porque ‘vámonos de viaje’ y cada fin de semana, pero yo no me daba cuenta que nos íbamos en la camioneta de Sugey, con el chofer de Sugey”, comenzó a relatar en el programa de Imagen Televisión, haciendo referencia a su matrimonio con Enrique Durán.

La historia era sumamente complicada pues desde que comenzaron a salir demostró que tenía un problema con las bebidas alcohólicas -incluso, se llegó a rumorear en redes sociales que también con algunas drogas-, sin embargo, luego de que este se internara en un centro para atender su adicción, la querida actriz de Rebelde (2004), Duelo de pasiones y Destilando amor terminó dándole una segunda oportunidad.

Por ello, hubo una ocasión en la que después de asistir a varios eventos en Acapulco, la playa más popular de México, Enrique Durán nuevamente se excedió con las copas y al retornar a su hotel con Sugey Ábrego, casi la asesina al tratarla de aventar por la puerta del copiloto de la camioneta que era de ella y que él se empeñó en conducir a pesar de su condición, siendo narrado con gran sentimiento que incluso Gustavo Adolfo Infante no interrumpió en ningún momento.

“Es un tramo como de 15 minutos... En todo ese tiempo él me tenía con la puerta del coche abierta y yo iba casi en el piso de la carretera... Él intentaba aventarme del coche, yo iba sostenida con la puerta abierta todo ese tramo con las curvas”, expuso Sugey Ábrego, quien también trabajó en el programa De poca, producido por Martha Zabaleta.

La situación incluso llegó a escalar a un tema familiar, pues dentro de su preocupación por no perder la vida a manos de quien era su esposo, no dudó en hacer partícipe a su mamá, pues a pesar de que sabía que directamente no podría hacer nada ya que la mayor parte de las veces viajaban solos, sí podría escuchar por teléfono todo lo que ocurría, por lo que tenerla enterada tal vez no podía salvarle la vida pero sí hacerle justicia.

“Volvió a hacer lo mismo, esa vez sí puse el celular, me acuerdo que mi mamá estaba del otro lado, porque yo dije, si me mata, por lo menos mi mamá va a saber quién lo hizo y mi mamá estaba escuchando todo, (Enrique Durán) me insultaba, me zangoloteaba en el coche”, reveló Sugey Ábrego.

La historia afortunadamente no concluyó de mala forma, ya que es importante señalar que en México lamentablemente cuenta con un alto índice de feminicidios, que en la mayor de las ocasiones no obtiene una resolución a favor de la víctima quedando impunes los casos.

