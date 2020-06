La tristeza de Sugey Ábrego tras el robo que sufrió en CDMX: “Me sentí muy sola, deprimida”

A Sugey Ábrego le gustaría estar en otra situación sentimental (IG: sugeyabregotv)

El reciente robo que sufrió en calles de la Ciudad de México provocó una gran tristeza en la actriz Sugey Ábrego no sólo por la pérdida material sino por estar sola a nivel sentimental.

En una entrevista para el programa Venga la Alegría, Sugey reconoció que fue un duro golpe emocional el robo.

Hace unos días informó en su cuenta de Twitter que su vehículo fue despojado de la computadora, que tiene un costo de unos 100,000 pesos y el seguro no cubre esa pérdida.

“Así en Condesa, debajo de una C5 (cámara de seguridad de la ciudad), mientras yo entregaba unos donativos al #hospitalXoco, abrieron el cofre, desactivaron las alarmas y se llevaron las computadoras centrales de mi auto con valor de 100 mil en agencia . Gracias @Claudiashein por dejar a la clase media vulnerable”, escribió en un primer mensaje.

Lamentó que el seguro de su auto no cubra lo relacionado a la computadora. “Me dejaron sin zapatos. Se hubieran robado todo el auto, así hubiera recuperado algo mínimo”, dijo a un seguidor.

Después de algunos problemas para poder levantar la denuncia, finalmente logró hacerlo y se obtuvieron los videos de la cámara de seguridad en la zona.

“Ellos venían en un auto negro, tres personas, llegaron cuatro minutos después de que yo estacioné el coche”, comentó sobre los ladrones.

Tuvo que llevarse su auto en una grúa (TW: sugeyabrego)

Sugey añadió que se deberá corrobar si en los últimos días no hubo alguien que la estuviera siguiendo.

Después Sugey se abrió para hablar del golpe emocional.

“El día de ayer me sentí muy deprimida, me sentí muy triste y me dije ‘Sugey lo has hecho muy bien en dos años después de que te divorciaste, no te vas a bajar’”, reconoció.

Lamentó que en estos momentos no tenga una pareja que la apoye.

Ábrego no quiere volver a caer en una depresión (IG: sugeyabregotv)

“Sí te puedo decir que sí me sentí muy sola, tengo a mis perros, para algunos puede ser qué padre, a mí se me hace un poco triste porque creo que trabajo demasiado y debería de estar en otra situación sentimental, pero si yo ahorita me deprimo quién va a sacar a Sugey, yo no quiero volver a caer en una depresión”.

Y es que en mayo del año pasado la propia áctriz reveló que pensó en el suicidio tras divorciarse de su esposo, Enrique Durán, en diciembre de 2018.

“Me preguntaron si creía que la esposa de Demian Bichir se había suicidado y yo dije ‘yo no puedo especular sobre la decisión de otra persona, yo puedo hablar de una depresión que yo viví en la que pensé en aventarme del cuarto piso de mi casa’”, comentó en el programa Intrusos respecto de unas declaraciones que había dado.

Hace algún tiempo estuvo muy deprimida por su divorcio (IG: sugeyabregotv)

Añadió que fue la mujer que la ayuda en su casa quien alertó a su familia.

“Yo sí tuve un momento muy gris, muy oscuro, que en el momento que mi empleada me vio llorar tanto... lo primero que hizo fue llamar a mi familia y creo que Dios me quiere mucho porque tengo un tío que es psiquiatra y al ver esas señales de alerta me internó”.

En aquella ocasión, Sugey hizo un llamado para poner atención a cualquier síntoma de depresión y buscar ayuda.

“Si tú recibes la ayuda en el momento adecuado te puedes recuperar y puedes salir adelante. La depresión no se ve ... Yo puedo ser un testimonio de algo que pude superar. A la fecha tengo antidepresivos, los voy a seguir tomando hasta que el psiquiatra y el psicoterapeuta me bajen esta dosis”.

