Sugey Ábrego sufrió un accidente vehicular: “Mi auto quedó sin frenos en Insurgentes”

Sugey Ábrego salió ilesa del percance (IG: sugeyabregotv)

La actriz y presentadora Sugey Ábrego sufrió un fuerte accidente automovilístico, luego de quedarse sin frenos en la avenida Insurgentes, una de las vías más famosas y transitadas de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales dio a conocer el percance e incluso compartió una foto de cómo quedó su vehículo, con el frente totalmente dañado.

“Hoy te agradezco Dios que tienes un ejército de ángeles cuidándome. Y grandes amigos demostrándome que me aman”, escribió Sugey al inicio de su mensaje en Instagram.

“Mi auto quedó sin frenos en Insurgentes, policías de tránsito se dieron cuenta de esto cuadras antes y me auxiliaron para no impactar con el metrobús, aún así impacté a un auto familiar en un alto en el que todos fuimos auxiliados sin daños mayores”.

Sugey compartió esta imagen del percance

En Twitter, Sugey ofreció otros detalles de su percance.

“El freno no respondió.Tanto la familia a la que impacté como yo fuimos llevados a una clínica a revisión, mi seguro absorbió los gastos y los policías de tránsito dieron fe de esta falla ya que desde cuadras antes se percataron y me apoyaron por insurgentes para aminorar el daño”.

Otro problema con su auto

Hace algunos meses la actriz también reveló que sufrió el robo de su vehículo en la colonia Condesa de la capital mexicana.

“Así en Condesa, debajo de una C5 (cámara de seguridad de la ciudad), mientras yo entregaba unos donativos al #hospitalXoco, abrieron el cofre, desactivaron las alarmas y se llevaron las computadoras centrales de mi auto con valor de 100 mil en agencia . Gracias @Claudiashein por dejar a la clase media vulnerable”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ábrego también lamentó que el seguro de su auto no cubra lo relacionado a la computadora. “Me dejaron sin zapatos. Se hubieran robado todo el auto, así hubiera recuperado algo mínimo”, comentó a un seguidor.

Se dio tiempo de responder a usuarios de la red que la increparon por haber dejado el auto en la calle.

“No inventes, es un auto 2014 que vale menos de 200 mil, que es para trabajar, en la colonia Condesa y se roban lo más importante, ¿acaso crees que tengo 100 mil o 30 mil en medio de una pandemia que requiere austeridad? si los tuviera los doy de enganche para otro. Tantita empatía!!”.

En otro tuit, Sugey compartió un clip en donde podía verse cómo su auto tuvo que ser retirado de la calle por medio de una grúa y más adelante pidió ayuda para encontrar la dirección del Ministerio Público en la alcaldía Cuauhtémoc para presentar su denuncia.

Tuvo que llevarse su auto en una grúa (TW: sugeyabrego)

La actriz obtuvo la información que necesitaba y presentó la denuncia para que puedan buscarse los videos e identificar así a los ladrones.

Al parecer, según comentarios que recibió, el robo de computadoras de mando es un delito creciente en la capital mexicana.

El robo no impidió que Sugey realizara una donación de comida a un hospital, como forma de agradecimiento al personal médico que lucha contra la epidemia de coronavirus.

“Mientras uno hace lo que le dicta su corazón hay gente que destruye. Mi auto fue saqueado por gente deseperada, necesitada y así lo veo ‘me dejaron sin zapatos’, pero eso no me iba a detener a hacer la entrega de hoy. Ahora me quedé con un sabor amargo”, escribió en Instagram.

