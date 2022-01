Sugey Ábrego denunció supuesta discriminación por parte de una aerolínea mexicana

Sugey Ábrego denunció en redes sociales haber sido presuntamente discriminada por una empleada de Aeroméxico (Foto: Instagram/@sugeyabregotv)

Sugey Abrego utilizó sus redes sociales para exponer cómo una aerolínea presuntamente la discriminó al intentar documentar a su mascota, pues la empresa prefirió darle el espacio a una pasajera canadiense que a ella.

Por medio de Instagram y Twitter, Ábrego denunció este 19 de enero que una empleada de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México prefirió documentar a varios perros de una mujer de Canadá dejando sin cupo para otras mascotas.

Esto lo calificó como un acto de discriminación ya que afirmó que ella llegó antes que la pasajera canadiense a hacer su respectiva documentación de su mascota de apoyo emocional, no obstante, la empleada habría preferido atender primero a la extranjera por su origen y por la cantidad de perros que llevaba.

Ábrego aseguro que ella llegó antes que la pasajera canadiense, pero la empleada de la aerolínea le dio preferencia a la extranjera por su origen (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Qué lamentable, @Aeromexico me discriminó una empleada tuya y prefirió documentar a la pasajera #extranjera detrás de mi porque traía más de 10 perro$ y me imagino el monto que preferiste. Aeroméxico me #discriminaste con mi perro de asistencia aun cuando el supervisor me dio la razón y unas disculpas. Prefirieron pasar y darle preferencia a la pasajera canadiense detrás de mi”, se lee en sus tuits.

La actriz pudo documentar desde antes de que sucedieran los actos debido a que no imaginaba lo que sucedería y sólo quería mostrar el número de perros que había para ser documentados.

Entre lágrimas, Sugey mencionó que es la primera vez intenta viajar con su perro de asistencia, el cual la tiene que acompañar ya que sufrió de ansiedad y depresión. Ábrego tenía la intención de viajar a Toronto, Canadá para visitar a sus familiares y desde noviembre de 2021 había comprado su boleto.

Antes de que tuviera este vuelo fue al aeropuerto a informarse acerca de lo que necesitaba hacer para documentarlo. Le habían informado sobre la forma en que funcionaban los vuelos con mascotas y que existía un cupo limitado por avión, así que debía llegar a tiempo.

La actriz aseguró que varios empleados de la aerolínea fueron testigos de lo que hizo quien la atendió para la documentación (Foto: captura de pantalla/Instagram)

En medio del mal momento, agradeció al supervisor que se acercó a escucharla y ver de qué forma la podía ayudar. Según relató Sugey, por cerca de dos horas estuvo buscando soluciones, las cuales fueron darle un boleto para el vuelo de mañana 20 de enero y apoyarla con la prueba PCR que tiene que presentar para viajara a Canadá, además de encontrar un taxi para que regresara a casa.

No obstante, ahora la presentadora tendrá que hacerse cargo de arreglar los documentos que su país destino pide a turistas mexicanos.

“Aquí este no es el problema, el problema es que Aeroméxico tuvo un acto de discriminación y prefirió darle un vuelo a una pasajera canadiense que a una connacional que además llegó antes con su perro. ¿Y sabes qué, Aeroméxico? No se vale discriminar a tu propia gente, no se vale. Muy mal, Aeroméxico”, finalizó su video.

La conductora confirmó que le dieron un nuevo boleto de avión, pero ella tendrá que sacar nuevamente su permiso para entrar a Canadá (Foto: Instagram/@sugeyabregotv)

Ábrego compartió que ya se comunicó con la Profeco para hacer su respectiva denuncia. Por otra parte, la Conapred respondió a Sugey a través de Twitter, invitándola a levantar una queja sobre los supuestos actos de discriminación que realizó la aerolínea y para recibir orientación jurídica.

Hasta el momento, la aerolínea no ha respondido a la denuncia que realizó Ábrego.

Varios artistas como Ivonne Montero, Jolette, Malillany Marín, Luz Elena González y cientos de internautas externaron mensajes de apoyo hacia su colega, además de incitarla a que no deje de darle seguimiento a su queja.

