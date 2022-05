Alfredo Adame arremetió contra Magaly Chávez: “Es grosera, de poca educación, corriente”

Alfredo Adame nuevamente habló mal de Magaly luego de su ruptura (Fotos: Infobae//IG @magaly_chavezoficial)

Magaly Chávez y Alfredo Adame nuevamente causaron controversia en Soy famoso, ¡sácame de aquí! debido a que el actor acusó a su exnovia de ser “grosera” y “corriente” por no apoyarlo en sus decisiones.

Durante la última emisión del reality Soy famoso, ¡sácame de aquí! el conflicto entre Alfredo Adame y su expareja se hizo más fuerte, pues el actor se mostró indiferente a las necesidades de su equipo, lo que molestó a todos sus integrantes, incluida Magaly.

La incomodidad de Chávez ante el comportamiento de su exnovio causó que él lanzara varios comentarios en contra de ella, señalándola por supuestamente ser una de las primeras en darle la espalda.

“Lo que me sorprendió fue que Magaly se pusiera desde el principio en contra mía. Me siento usado y traicionado. (Es) Grosera, de poca educación, vamos, corriente”

Alfredo aseguró que Magaly es una mujer grosera por no apoyarlo durante el reality (Foto: captura de pantalla)

Luego de Adame estuviera a punto de iniciar una pelea con Oskarín y que todo el equipo se alterara por la violencia con la que actuó el histrión cuando le reclamaron por no dejarlos comer, la exAmorosa apoyó aún más a los demás integrantes.

Este comportamiento de nuevo hizo que Alfredo se fuera contra Magaly, aunque en esta ocasión la tachó de “traidora” y que aseguró la postura de su expareja se debía a que habían terminado su noviazgo.

“Además, mencionó que se comporta según le conviene, inclusive, utilizándolo a él para poder entrar a la competencia.

“Magaly es traidora, escoge a Guty; si no le quieres entrar a un noviazgo, pues mejor di que no antes. Esta tipa me usó para llegar a este reality, pero aquí está Adame man, para combatir a todo eso”

La presentadora había señalado que desde un principio del programa se sentía incómoda por el comportamiento de su entonces novio (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Poco después, durante uno de los juegos, Chávez mencionó que esperaba una disculpa por parte del actor, por lo que Alfredo le pidió perdón.

Antes de este episodio, la ex participante de Enamorándonos ya había sentenciado que prefería mantenerse distante del protagonista de Más allá del puente, pues además de que él había terminado su noviazgo porque no quería disculparse por romper una de sus promesas, se estaba portando grosero con ella.

“No sabe pedir perdón. No sabe reconocer sus errores, eso me quiere decir que es una persona que no la quiero en mi vida. He conocido a ese Alfredo grosero, distante, egoísta. Un Alfredo que yo no conocía y que estoy totalmente impactada de lo orgulloso que es”, sentenció.

Y es que la presentadora le había pedido desde antes de entrar al reality que no hablara mal de las personas, no fuera despectivo y violento, pero desde el inicio de Soy famoso, ¡sácame de aquí!, Adame se había enfrentado en varias ocasiones con algunos de sus compañeros.

Adame fue quien terminó su relación al no querer ofrecerle disculpas a Magaly por romper su promesa (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Él le habría hecho la promesa de que ya no se comportaría de tal forma, por lo que el hecho de que las peleas continúan, llevaron a que ambos se distanciaran uno del otro.

Magaly también había señalado que el actor sólo estaba jugando con ella, pues era evidente que no le interesaba su relación e, inclusive, lo habría demostrado al terminar el romance sin más.

“Quien terminó la relación fue él y no quiso dar explicaciones, no quiso intentarlo, no quiso reconocer su error y eso me habla de una persona que no me amaba, que sólo estaba jugando conmigo, que decía las palabras al aire y que no las sentía. Eso es lo único que me dio a entender”, dijo, molesta, Magaly.

