Alfredo Adame aseguró que le ganó a Brad Pitt y George Clooney como el hombre más sexy

Alfredo Adame recordó cuando en sus mejores años dentro de la televisión fue considerado como un galán, inclusive, según recordó el mismo actor, una vez compitió contra Brad Pitt y George Clooney por el título del hombre más sexy y él fue el ganador.

Los polémicos comentarios de Alfredo Adame dentro del reality Soy famoso, ¡sácame de aquí!, de TV Azteca siguen dando de qué hablar, pues en esta ocasión internautas recuperaron un segmento del programa en el que el histrión recordó que en una ocasión habría “humillado” a las más grandes estrellas masculinas de Hollywood, esto al demostrar que él era el más sexy de todos.

Según relató Alfredo al resto de sus compañeros dentro del programa, estaban en la competencia George Clooney, Brad Pitt y Bradley Cooper, dos de ellos desistieron a la mitad del concurso debido a que la galanura del mexicano los habría impresionado.

El actor se mostró argulloso de su éxito en el concurso (Fotos: Gettyimages)

“Estaba Brad Pitt, estaba Geroge Clooney y estaba Bradley Cooper. En la primera ronda salieron eliminados Cooper porque pues no más no, tiene cara como de medio soso”, comenzó su relato el ex esposo de Diana Golden.

Entre risas incrédulas de sus colegas del reality, continuó:

“Luego quedamos Clooney, Pitt y yo, pero Brad desistió porque ya cuando vio a Clooney y a mí dijo: ‘No manches, esto si no’. Y luego Clooney, cuando hicimos la prueba de imagen, agarró y dijo: ‘No, lo admito, Adame es más sexy que yo’, y se retiró”

Es por ello que Adame se denominó “Sexiest Man Alive” (El hombre vivo más guapo), lo que causó más risas entre los demás participantes de Soy famoso, ¡sácame de aquí!.

El actor aseguró que lo nombraron como el hombre más guapo en ese concurso (Foto: captura de pantalla)

Pancho Uresti, quien estaba comentando de forma individual el relato de Alfredo, recordó que esta no ha sido la única conversación que han tenido en la que el actor narra alguna anécdota inverosímil.

Según mencionó, en una ocasión el cantante les dijo a sus compañeros que se inventaran alguna experiencia para poder preguntarle a Adame si él alguna vez se había peleado con algún animal salvaje, como los tigres, a lo que el histrión habría dicho que sí.

“Vamos a inventarnos algo, platicarle, si se ha peleado con un tigre o algo, a ver qué contesta, y nos dijo que sí. (Alfredo respondió) ‘No, no. Bueno, no un tigre, pero un puma, me pasó’. O sea, nada que ver, pero siempre dice que sí. Entonces, mi gente, no le crean mucho, se está quedando loco de tantos días encerrado”, dijo Uresti.

En episodios anteriores, el polémico actor también llamó la atención ya que Magaly Chávez, con quien ya habría terminado su noviazgo, reveló que Adame en una ocasión casi la golpea mientras pasaban una velada juntos.

Magaly y Adame terminaron su noviazgo en el reality (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Según recordó la ex concursante de Enamorándonos, su expareja suele lanzar golpes mientras duerme, lo que la hizo pasar una tortuosa noche a su lado: “Casi me pega y yo dije: ‘ora’, es que como qué hace esto”.

Gracias a que en aquella ocasión durmieron juntos fue que la también presentadora se habría dado cuenta de algunos de los problemas de su entonces novio, por lo que no se arrepiente de haber pasado esa noche con él.

“No me arrepiento de haber dormido con Alfredo, porque, sino que no hubiera visto cuáles eran los problemas para poder dormir juntos”, comentó a algunas de sus compañeras del reality.

Una vez que dieron por finalizado su romance, Magaly confesó que se sentía muy liberada sin Adame cerca.

