Magaly Chávez aseguró que Alfredo Adame jugó con ella: “No me amaba”

Magaly confesó que se sintió muy sorprendida por la actitud de su expareja (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Durante la última emisión de Soy famoso, ¡sácame de aquí! Alfredo Adame terminó su noviazgo con Magaly Chávez, lo que provocó que ella se molestara y evidenciara algunos de los problemas por los que su romance finalmente habría culminado.

Magaly fue quien tomó la iniciativa de hablar con Alfredo luego de que en el programa tuvieran varias discusiones que los mantuvieron alejados. Sin embargo, el polémico actor se mostró indiferente durante su conversación.

La ex participante de Enamorándonos le preguntó a su exnovio si quería arreglar las cosas en su relación, a lo que él respondió: “Yo no tengo nada que arreglar”.

Chávez se enojó ante la actitud de Adame y espetó: “Así no es una pareja, con razón no has durado con nadie. Entonces no respetas lo que dices (...) A mí no me gustaría tener una pareja que el día de mañana yo lo lleve a una reunión y empiece a decir eso”.

Magaly se molestó porque Adame no aceptó lo errores que cometió en su relación

Adame, quien tranquilamente escuchaba a su expareja, sólo contestó: “Te propongo que no la tengas, que no tengas esa pareja”. Fue en ese momento que Magaly comprendió que Alfredo estaba terminando su romance. “O sea, ¿estás terminando?”, preguntó ella, y él respondió: “Sí, estamos terminando”.

Cuando fue su turno de comentar lo que había pasado durante ese momento, la también actriz confesó que la actitud que tuvo su expareja con ella al intentar arreglar su noviazgo la sorprendió mucho y para mal, pues ella no había conocido esta faceta del ex presentador de Hoy.

“No sabe pedir perdón. No sabe reconocer sus errores, eso me quiere decir que es una persona que no la quiero en mi vida. He conocido a ese Alfredo grosero, distante, egoísta. Un Alfredo que yo no conocía y que estoy totalmente impactada de lo orgulloso que es”

Adame primero se mostró indiferente ante los comentarios de Magaly, pero la mañana siguiente le pidió otra oportunidad (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Asimismo, agregó que esta actitud de Adame sólo expuso que él no se había tomado en serio su relación y había jugado con ella durante este tiempo.

“Quien terminó la relación fue él y no quiso dar explicaciones, no quiso intentarlo, no quiso reconocer su error y eso me habla de una persona que no me amaba, que sólo estaba jugando conmigo, que decía las palabras al aire y que no las sentía. Eso es lo único que me dio a entender”

A la mañana siguiente, cuando los concursantes estaban desayunando, Alfredo le pidió a Magaly “un besito de buenos días” y ella lo rechazó. Esto habría lastimado al histrión ya que confesó que no era lo que se esperaba luego de haber terminado su relación.

Adame confesó que le dolió el rechazo de Magaly luego de terminar su relación

“El cortar no quiere decir llevar una mala relación. Yo siempre trato de terminar mis relaciones de la mejor manera, sin exabruptos, sin ofensas, sin nada (...) Como que me sentí un tanto, no culpable, pero como ando con el corazón tocado, pues me sentí incompleto”, se sinceró.

El actor también insistió en tener otra oportunidad para pedirle otra vez que sea su novia, pero presentadora prefirió no responder.

En episodios anteriores, Magaly le pidió a su entonces novio que fuera fiel a sus promesas, pues ella le había pedido dejar de ser despectivo con otras personas o tratarlas mal, y él se lo había jurado, pero continuaba teniendo una actitud negativa.

Ya que Chávez le reclamó que continúa con un mal comportamiento, el actor le dijo que era mejor que ya no confiara en él. Con esto había iniciado su distanciamiento, pues Magaly se alejó llorando y diciendo: “Uno lo quiere ayudar, pero no se deja, ni modo. Yo ya no voy a hacer nada. Este hombre no entiende nada”.

