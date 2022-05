Hijo de Alfredo Adame reaccionó a mensaje de reconciliación enviado por su papá: “Nunca le dijimos mal padre”

Sebastián Adame dijo que estaba dispuesto (Fotos: Infobae / sebas_gaymer13)

Después de que Alfredo Adame rompió en llanto durante la pasada emisión del programa Soy Famoso ¡Sácame de aquí! tras recordar la difícil relación que tiene con sus hijos y mostrar sus intenciones de reconciliarse con ellos, uno de ellos rompió el silencio y dio su opinión al respecto.

Fue en Venga la Alegría, donde Sebastián Adame mencionó que tanto él como sus hermanos: Alejandro y Diego, nunca han estado cerrados a retomar la interacción con su padre y ahondó en que tampoco han creído que sea un mal papá, como el actor aseguró frente a las cámaras.

“Mira, por una parte se siente bonito escuchar eso (la reconciliación), porque al final han sido dos años de estar con el miedo de: ‘¿por qué me va a llamar los periodistas?’, ‘¿Qué dijo mi papá?’. Entonces por una parte nunca hubo ese problema de que mi papá nos alienara de él o que le dijéramos mal padre, porque no. Muchas veces, yo siempre a pesar de todo sabía que estaba trabajando y que nos estaba dando la mejor vida que él podía”, sentenció.

¡En exclusiva, Sebastián Adame Banquells, hijo de Alfredo Adame, reacciona a las palabras que su padre le dedicó anoche en @SoyFamosoMX! 🙌🎉📺 #MiJuevesVLA pic.twitter.com/MssMZKVnlD — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) May 19, 2022

En este sentido, el joven apuntó que -aunque fue difícil que Adame no estuviera presente en momentos importantes de su niñez- nunca dejó de reconocerle el esfuerzo que hizo para darles una buena calidad de vida.

“También en cuanto a lo de alienarlo igual en el divorcio, yo al siguiente día del que nos mudamos aquí con mi mamá al siguiente día lo volví a ver y salíamos a comer cada domingo”, dijo.

Además, Sebastián ahondó en que si su padre tenía la disposición genuina de arreglar las cosas, él no se iba a cerrar a la posibilidad.

“Si ya está cambiando, si ya está aceptando, pues obviamente yo con todo gusto tengo ganas de reconciliarme y no sabes la paz que ya sería que siga diciendo cosas, atacando cosas. Si ya no quieres estar en nuestras vidas, mejor no nos metas y ya no nos hablamos, pero si ahora quiere retomar la relación, con todo gusto y super bienvenido, sólo que fueron dos años de cosas feas que él dijo públicamente”, comentó.

Adame dijo estar dispuesto a reconciliarse (Foto: Infobae México)

Lo único que le pediría es que se acerque más, que mande mensaje, que se acerque a donde vivimos porque al final vive a una cuadra de nosotros, sabe donde encontrarnos y que tenga esa iniciativa.

A todo lo anterior, Flor Rubio apuntó que Adame no se refería a que sus hijos le habían dicho mal padre, sino que la declaración fue encaminada a que -durante su estancia en el reality- varios de los concursantes lo han tachado de no ser responsable al ejercer la paternidad.

Qué dijo Alfredo Adame en Soy famoso ¡Sácame de aquí!

En un momento de reflexión entre los integrantes del equipo morado, salió el tema del distanciamiento que existe entre el ex conductor de Hoy y los tres hijos que procreó con Mary Paz Banquells. A lo que Alfredo sentenció mientras lloraba:

“Considero totalmente injusto que hayan dicho ‘mal padre’ porque si alguien fue buen padre fui yo. A mis hijos les di la vida, les di amor, cariño, respeto, los apoyé y les di todo, todo, todo en absoluto. Siempre fui su mejor amigo, siempre fui su mejor compañero, siempre fui su...papá y creo que fui el mejor papá”.

El conductor habló sobre sus hijos (Foto: captura de pantalla)

El actor de 63 años también señaló a Mary Paz Banquells como la responsable de la actitud que habrían tomado sus tres hijos en su contra, pues aseguró que fueron influenciados al grado de alejarse completamente de él.

“Me lastimó que la mamá de ellos los alienara de esa manera en mi contra y empezaran a actuar en mi contra al grado de que llegue incluso a desconocerlos y desheredarlos porque no concibía por qué siendo yo tan buen padre me habían tratado de esa manera, entonces pensé que no merecía ese trato y por eso adopté esa actitud”, se sinceró.

SEGUIR LEYENDO