Cynthia Klitbo anunció que se irá de México tras polémica con Niurka y Juan Vidal

La actriz retomó el tema de Niurka y Juan Vidal (Fotos: Instagram)

Cynthia Klitbo y Juan Vidal tuvieron un tórrido romance que no terminó en buenos términos, ya que la famosa denunció que el actor le quedó debiendo dinero y que sufrió maltratos durante el tiempo que permanecieron juntos. Ante esto, Niurka Marcos -actual pareja del dominicano- lo ha defendido a capa y espada, al punto de tachar de “ardida” a la mexicana.

Tras este gran escándalo, Klitbo dio a conocer que próximamente saldrá del país debido a un nuevo proyecto laboral que le espera en Estados Unidos y en un horario estelar.

“Pasa algo muy chistoso en la vida, cuando uno le empieza a tirar más la gente, cuando los perros ladren es señal de que vas andando. Estoy de camino a un programa que voy a hacer junto a otras compañeras (...) pero llena de bendiciones. 42 años de trabajo no se tumban tan fácilmente”, comenzó a decir desde un en vivo en su cuenta de Instagram.

En este sentido, la actriz reveló que próximamente iniciará un proyecto titulado Culpable o Inocente junto a Telemundo, el cual contará con un gran elenco, entre ellos, Eduardo Yáñez. Asimismo, retomó el tema de Juan Vidal y las críticas que el famoso le llegó a hacer respecto a que roncaba mucho a la hora de dormir.

Cynthia Klitbo habló sobre los siguientes pasos en su carrera (Foto: Instagram)

‘’El que se acuesta con una leona sabe que ronca y si a usted no le gusta, pa’ qué tiene casa. Y se los digo, sí, ronco, porque soy una leona y las leonas roncan, gruñen. Las leonas gruñimos, pero también protegemos, cazamos, proveemos, somos protectoras, cazadoras y yo prefiero verme como una mujer fuerte y aguerrida, que como una tarad*’', sentenció.

Las cosas se deben de denunciar y yo denuncié. Lo hago porque no quiero que otras mujeres se queden calladas.

En cuanto a todos los comentarios que ha recibido en redes sociales desde que expuso los presuntos abusos que sufrió por parte de Juan Vidal, la actriz dijo que sí le llegaron a afectar, pero el cariño que ha recibido del público también es muy gratificante.

“Si les puedo decir que sí lloré mucho porque me tengo que quedar muy calladita, pero uno no es de palo. Por dos que agreden recibo millones que me mandan besos y eso está muy lindo’', sentenció.

Cabe recordar que Juan Vidal y Klitbo comenzaron un romance hacia septiembre de 2021, en su momento el actor contó que se enamoraron durante el rodaje de Junta de Vecinos, pero ya llevaban más de 20 años de amistad; esta relación amorosa se dio a conocer tras la ruptura que tuvo la actriz con Rey Grupero.

Sin embargo, las cosas no terminaron bien para la pareja, aunque tenían planes de formar una vida juntos, el noviazgo de Klitbo y Vidal finalizó 6 meses después. Al principio anunciaron que quedarían como amigos, pero en julio del presente 2022, la actriz lo denunció por una deuda de más de 60 mil pesos. Además, lo señaló porque aparentemente tenía conductas violentas en contra de las mujeres.

Las fricciones entre la actriz y Niurka Marcos iniciaron cuando la vedette decidió ponerse del lado de su actual pareja, Juan Vidal, pese a que Klitbo le intentó advertir que podría abusar de su confianza, además, hizo público el problema que tuvieron cuando le prestó dinero y no se lo quiso devolver, argumentando que aparentemente, era “como quitarle el pan de la boca a su pequeña hija”.

SEGUIR LEYENDO