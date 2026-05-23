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Julián Araujo festeja doblete con el Celtic pero se aleja del Mundial 2026

El futbolista mexicano se encuentra lesionado, situación que lo dejaría fuera de la convocatoria del Vasco Aguirre

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El defensor mexicano del Celtic podría quedar fuera del Mundial 2026 por lesión.
El defensor mexicano del Celtic podría quedar fuera del Mundial 2026 por lesión.

El futbolista mexicano Julián Araujo disfruta uno de sus mejores momentos en el futbol europeo con el Celtic Football Club, escuadra que hoy sábado consiguió el doblete en Escocia, ocho días después de ganar el pentacampeonato en la Scottish Premiership.

Julián Araujo tiene una lesión muscular, específicamente una distensión en el cuádriceps lateral derecho desde el 8 de marzo de este año, es decir, no ha pisado una cancha de futbol hace dos meses, aspecto que dejaría sin Mundial al defensor de 24 años.

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Araujo sumó dos títulos en la temporada con el Celtic Football Club y su futuro inmediato se mantiene incierto a causa de la lesión muscular sufrida en duelo de Copa frente a los Rangers.

Aparte de la Copa Mundial de Futbol 2026, Julián también corre riesgo de perderse la Champions League pues su préstamo con el Celtic concluye este verano, por lo que tomaría un avión de vuelta al Bournemouth, de Inglaterra.

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Al ocurrir la lesión de Julián Araujo, el cuerpo médico del Celtic confirmó que requiere de ocho a nueve semanas de rehabilitación, dicho suceso no sólo lo dejó fuera por el resto de la temporada en Escocia, también se quedó lejos de estar en la convocatoria de la Selección Mexicana para los juegos amistosos contra Portugal y Bélgica, respectivamente.

El joven defensor es una de las opciones para el técnico nacional, sin embargo, parece que no podrá contar con él en la Copa del Mundo.
Julián Araujo se perdería la Copa del Mundo con México. (IG Julián Araujo)

Último partido de Julián Araujo con la Selección Mexicana

Julián Araujo disputó su último partido con la Selección Nacional en la Fecha FIFA de febrero último. El director técnico Javier Aguirre lo incluyó en su llamamiento para jugar de titular ante la Selección de Islandia, en el duelo de preparación con sede en Querétaro finalizado con goliza 4-0 en favor de México.

Hasta el momento de su lesión, el lateral derecho había registrado 16 partidos con la Selección Mexicana, debutando el 8 de diciembre de 2021 en duelo amistoso contra la representación chilena tras elegir a México por encima de Estados Unidos pese haber jugado anteriormente en selecciones juveniles de USA.

Jul 2, 2025; Santa Clara, California, USA; Honduras midfielder Joseph Rosales (8) and Mexico defender Julian Araujo (22) battle for the ball in the first half during a semifinal match of the 2025 Gold Cup at Levi's Stadium. Mandatory Credit: David Gonzales-Imagn Images
Jul 2, 2025; Santa Clara, California, USA; Honduras midfielder Joseph Rosales (8) and Mexico defender Julian Araujo (22) battle for the ball in the first half during a semifinal match of the 2025 Gold Cup at Levi's Stadium. Mandatory Credit: David Gonzales-Imagn Images

Julián Araujo nació en Lompoc, California, Estados Unidos el 13 de agosto del 2001. Sus padres: Jorge y Guadalupe son originarios de Guanajuato, México así que el futbolista cuenta con las dos nacionalidades y posterior a un análisis concreto realizó el cambio de federación en 2021.

Tras gestionar el trámite ante la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para ser elegible por el Tri de Javier Aguirre, quien tendrá la última palabra para decidir si Araujo estará o no en el Mundial 2026.

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