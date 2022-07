Cynthia Klitbo descartó pelea con Niurka Marcos: “No me voy a poner a mercadear”

Cynthia Klitbo y Niurka se han lanzado duros comentarios (Fotos: Instagram)

Las fricciones entre Niurka Marcos y Cynthia Klitbo continúan en ascenso, pues después de que la actriz de Teresa acusara a Juan Vidal de ser un vividor y deberle dinero, la cubana -quien inició un romance con el actor durante su estancia en La Casa de los Famosos 2- no dudó en defender a su enamorado y arremeter duramente contra la artista.

Fue así que, tras varios dimes y diretes, Klitbo se mostró cansada de la polémica y aclaró durante un encuentro con los medios que ella no está dispuesta a continuar peleando con La Mujer Escándalo.

“Yo no puedo hablar de la señora porque como ella dice, sólo somos compañeras y yo soy una primera actriz. Yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja”, sentenció en primera instancia.

Asimismo, la participante de melodramas como Atrévete a Soñar, Mujer de Nadie o Junta de Vecinos aclaró que no iba a responder a los ataques donde la cubana le había dicho “ardida”.

“Con toda pena, pero tengo muchas cosas que hacer, estoy saturada de trabajo y no me voy a poner a mercadear porque no es mi estilo”, expresó.

¡Cynthia Klitbo asegura que Niurka no está a su nivel y por eso evita opinar sobre ella! 😱📺 #VLA #YoSiempreQuieroBailar pic.twitter.com/ts3kK0SDVm — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 27, 2022

Respecto a la situación legal en contra de Juan Vidal, Cynthia apuntó que actualmente todo se encuentra siendo investigado por las autoridades competentes.

“Está todo en manos del juzgado, no puedo hablar al respeto porque si no hay problema”, concluyó.

Y es que, previo a las más recientes declaraciones de Klitbo, Niurka también tuvo un encuentro por los medios que fue retomado por Sale El Sol y, con su particular carácter, lanzó todo tipo de comentarios en contra de la actriz.

“Yo sé que Cynthia es tu comadre (…), verdaderamente me da mucho reparo que ella esté pasando por una situación que la esté proyectando públicamente como una mujer ardida, cosa que no se puede borrar. No se puede tapar el Sol con un dedo”, comentó la vedette.

Asimismo, Niurka especuló que la polémica alrededor de Vidal inició después de que se hiciera pública su relación con el famoso, por lo que lanzó otro ríspido comentario a Klitbo.

“Yo lamento mucho provocar eso en ella y no lamento a ver conocido a Juan porque fue algo demasiado real”, dijo.

Filtran supuesta conversación de Vidal con Klitbo

Cabe recordar que, recientemente, se filtró una conversación de texto donde supuestamente se escucha al intérprete dominicano insultando a la zacatecana por cobrarle los cerca de 90 mil pesos mexicanos que le debe desde antes de su separación.

¡Se filtró el chat de #JuanVidal y #CynthiaKlitbo donde supuestamente él se muestra molesto y negándose a pagar el dinero que le debe! #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/IbQDR2cM4l — De Primera Mano (@deprimeramano) July 26, 2022

Fue durante una emisión del programa De Primera Mano donde se dio a conocer un supuesto intercambio de mensajes que habrían ocurrido entre los actores a raíz de una deuda que aparentemente no ha sido solventada. De acuerdo con la información que compartió la producción de Imagen Televisión, Cynthia Klitbo le habría solicitado a su ex el dinero que quedó de pagar cuando tuviera ingresos.

“Quedamos que me pagabas en cuanto cobrarás lo de Nicandro, los 1,300 dólares de México y lo de Miami era cuando cobrarás lo de Univision, eso ya pasó. El boleto de Miami ibas a pagar las mensualidades y tampoco pasó. Ahora me sales que en Mayo, yo ya no quiero tratar el asunto, sólo quiero que cumplas con lo que dijiste cuando de presté”, comienza la conversación.

“No lo he cobrado, o sea, estas para ching* la paciencia o qué”, supuestamente escribió Juan Vidal. Así, entre el acalorado intercambio de mensajes el actor aseguró que para ese momento ya le había reembolsado 6 mil pesos, pero todavía debía más dinero.

