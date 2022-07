Andrea García aseguró que no quiere confrontarse con su padre tras desmentir su reconciliación

Andrea García ya no buscará confrontarse con su padre (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial, @realandreagarcia)

Luego de que Margarita Portillo, pareja sentimental del renombrado actor dominicano, Andrés García, saliera a desmentir una reconciliación entre su esposo y su hija, Andrea García aseguró que ya no quiere ahondar en el tema tras las últimas declaraciones por parte del primer actor, quien señaló recientemente que “no hay relación” entre ellos desde hace más de 10 años.

Estas últimas declaraciones las realizó Andrés García durante la penúltima semana de julio para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano. Ahí, el intérprete de 81 años comentó: “No hay relación con mi hija, no sé qué trae en la cabeza o si cree que me ve la cara. Hace como 10 años que no me habla, desapareció”.

Bajo este contexto, la también conductora fue cuestionada por el mismo periodista de espectáculos que entrevistó a su padre durante el programa matutino Sale el Sol. En esta ocasión, hizo especial énfasis de que ahora en adelante tratará de hacer caso omiso a los señalamientos de su padre, pues se encuentra “enfermito”.

’Podría hacer declaraciones para dar mi versión de los hechos, pero no lo voy a hacer por una cuestión de respeto porque ‘está enfermito’ [...] Como hija, yo he hecho todo lo humanamente posible (para acercarse a su padre) y Dios lo sabe’', dijo.

En la entrevista donde desmintió haberse reconciliado con su hija, el primer actor que dio vida a Pedro Navaja (1984) nuevamente contó que los problemas entre ellos surgieron después de que Andrea García supuestamente perdió un trabajo por haber hecho tratos indebidos.

‘’Le conseguí un trabajo en Hollywood que creo que se lo quitaron por portarse mal, no me dijo nada y ya no me interesó averiguar por qué, pero parece que sí hizo cosas indebidas, no sé qué traiga en la cabeza, no me dijo nada’', relató el primer actor radicado en el estado de Guerrero.

Tras estas graves acusaciones por parte de su padre, Andrea comentó que actualmente se encuentra en un inmejorable momento en Estados Unidos y resaltó que en el trabajo que tenía, la ‘’obligaron’' a realizar actividades en las que ella no estaba de acuerdo.

Haciendo una radiografía de los hechos, el desafecto en el entorno familiar de Andrés García resurgieron a partir de una entrevista que otorgó a la revista TVyNovelas, donde inesperadamente el famoso intérprete dominicano reveló que mantenía un distanciamiento con su hija debido a que supuestamente lo habría acusado de presunto abuso sexual.

Margarita Portillo pareja de Andrés García desmintió reconciliación entre su esposo y su hija, Andrea Foto: Instagram/@realandreagarcia/@andresgarciatvoficia

“Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar. Voy a decir la verdad, la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”, indicó para la publicación mexicana a mediados de julio.

“Una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejad*, que yo la había violado desde chiquita [...] Esa es una verdadera pendejad*, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejad*s; por eso, para mí, ella ni siquiera existe”, puntualizó.

Por su parte, Andrea García reaccionó por medio de su cuenta de Instagram, en donde no sólo desmintió las declaraciones de su padre, sino que también lamentó que de cierta manera la desconoció: “Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras así que por favor, si en algo te he lastimado, perdóname”.

