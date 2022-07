Andrés García dijo que “una religión muy extraña” lo separó de su hija Andrea García

Padre e hija no se ven desde hace alrededor de 15 años (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial, @realandreagarcia)

Hace unos días Andrés García conmocionó y preocupó a su público al destapar que padece cirrosis y que además sufrió un accidente que le ocasionó una herida en el cráneo, el cual se provocó mientras estaba bajo un estado eufórico debido a una pastilla psiquiátrica que ingirió, y de la cual tiene sospechas de que era apócrifa.

El actor de 81 años colgó uno de sus habituales videos en su canal de YouTube donde alarmó al expresar que “se acerca el fin de una de las últimas leyendas del cine mexicano”, refiriéndose a su deteriorado estado de salud que, sumado a la leucemia que le fue diagnosticada hace tiempo, lo mantiene decaído.

Al ahondar en el tema con los medios de comunicación, el oriundo de República Dominicana reveló que su relación con su hija Andrea García se fracturó a raíz de que supuestamente ésta lo acusó de presuntos tocamientos indebidos que habrían ocurrido cuando era una niña.

Andrea García negó haber declarado que fue víctima de abuso por parte de su padre (Foto: Instagram)

Según el ex galán de telenovelas, este fue el motivo que lo mantiene distanciado de la conductora de televisión, a quien no ve desde hace al rededor de 15 años. Tras estas declaraciones del protagonista de Pedro Navaja, su hija publicó un video en sus redes sociales donde se muestra desconsolada y expresa que ella jamás lo acusó de tal cosa, y le pidió perdón con el fin de reconciliarse con él y volverlo a ver.

“Quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño. Yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá y mi papá es un buen hombre. Nunca he dicho nada negativo, ninguna mentira ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá”, comenzó.

Andrea García no sólo desmintió el tema, también lamentó que de cierta manera la desconoció, además de que el actor también señaló que otro factor que dio pie a su distanciamiento habrían sido sus supuestos nexos con “gente de la mafia”.

“Papi, yo te amo, yo nunca dije esas mentiras así que por favor, si en algo te he lastimado, perdóname. Y yo te perdono a ti también porque se que en tu corazón hay amor y aunque estas personas quieren separar a familias no lo van a poder hacer porque tú tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente y tú sabes que te amo y yo nunca dije esas cosas”, expresó la también actriz de telenovelas como Triunfo del amor y La usurpadora.

Sin embargo, ahora fue recordado el motivo por el que, en propia voz del veterano actor, se distanció de su hija. Fue en una entrevista que concedió para Ventaneando hace alrededor de tres años, donde Andrés García contó otra versión muy distinta del porqué de su alejamiento con Andrea.

“No sé dónde está, Andrea desde hace muchos años ya decidió cambiar de familia. Andrea, no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía que es mi hermana, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie. Ella agarró una familia de gente muy extraña con la que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras, esa es la verdad. Pero tiene como 20 o 30 años con ellos, y ella dice que son su familia, o sea que los demás valemos madre”, expresó en la charla concedida desde su casa de Acapulco.

El deterioro en la salud de García ha alarmado a sus fans (Foto: captura de pantalla/YouTube Andrés García)

“Y, cuando yo la veía por algún lado, ella, su familia de sus gentes, son unas señoras cubanas muy extrañas, con religiones de vudú y no sé qué cosas de esas o algo parecido a eso”, añadió.

El actor reveló que fue la madre de Andrea, quien le dijo que su hija estaba metida en asuntos extraños: “La que hace darme cuenta de esto, es la mamá de Andrea, María Fernanda que me dice ‘¿Has visto a Andrea?’, le digo ‘No, quién sabe en qué ande’, me dijo ‘A ver si la puedes convencer, anda con unas señoras muy raras, sí hacen brujería y quien sabe qué’”, recordó entonces.

Andrés contó que pidió a su hija conocer su casa, donde encontró objetos que le parecieron “muy extraños”: “Un día haciéndome tonto, le dije ‘A ver, Andrea; le hablé, apareció; enséñame en dónde vives’ y cuando llegué me encontré con una cantidad de altares, con velas, con figuras de la muerte, con una serie de cosas y le dije ‘¿Y esto, qué es?, (dijo) ‘no, que mis hermanas son mis hermanas, del alma, del otro mundo y que esta es mi familia ahora’. Trate de hacerle ver que ni hermanas ni nada”.

Hace unos meses el actor también sufrió una caída (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Sin embargo el actor de telenovelas como El premio mayor y El privilegio de amar desistió de persuadir a su hija y prefirió cortar toda relación.

“Pero, no y lo seguí intentando como 10 años y ella se fue alejando, como que no le parecía que no me parecía que ella tuviera de familia a esos personajes, no son familia real, pero según ellos a su religión rara y extraña, es su familia bruja, pues allá ellos. Entonces, ya dije ahí muere”, contó entonces.

