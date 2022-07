Margarita Portillo pareja de Andrés García desmintió reconciliación entre su esposo y su hija, Andrea Foto: Instagram/@realandreagarcia/@andresgarciatvoficia

Desde principios de julio la figura de Andrea García, hija del actor Andrés García, se posicionó en los temas de conversación de las redes sociales debido a que se mantuvo alejada de su padre durante sus problemas de salud que lo llevaron a parar a un nosocomio -al parecer a petición exprés del histrión dominicano-, cuando supuestamente ella lo acusó de abuso sexual.

La noticia causó tanto revuelo que la joven hermana de Leonardo y Andrés García reapareció en sus redes sociales en medio de lágrimas para desmentir los señalamientos de su padre. Sin embargo, y pese a que la noticia parecía esclarecerse, la pareja del famoso primer actor Margarita desmintió las versiones de una reconciliación luego de una serie de declaraciones para el programa De primera mano.

Fue durante una entrevista para Ventaneando donde Andrés García junto a Margarita Portillo hablaron sobre el encuentro que tuvieron con los dos integrantes mayores de la dinastía García, Andrés y Leonardo. Pero a la hora de que les cuestionaron sobre la presencia de Andrea, la pareja del primer actor negó que esta lo haya buscado para limar asperezas.

“No. No lo sé, no he hablado con ella, es rara”, enfatizó sobre las preguntas con relación al intérprete de 81 años. Asimismo, señaló que no cree que su pareja espere que la conductora vuelva a buscarlo, pues desconoce las verdaderas acciones que dieron pie para que se alejara de su entorno familiar.

Sobre los rumores de que la familia García está distanciada, dijo que sí, pero no de la manera que todos piensan. En este caso explicó que todos buscan su espacio, tal como lo hizo él en su juventud, cuando se emancipó de su padre a los 17 años, de igual forma sus hijos quienes buscan tener su “propio territorio y no tener un papá que los esté mandando”.

En la entrevista para el programa vespertino de Imagen Televisión, la también conductora reflexionó sobre la importancia de mantener una buena relación familiar y evitó ahondar sobre los graves señalamientos que hizo su padre hacia su persona, por ello trató de “arreglar todo con él”.

“En la vida no vale la pena guardar ningún tipo de emoción que sea ni de tristeza, ni de duda, ni de resentimiento porque el amor siempre está ahí, la mayoría de las veces son malos entendidos, entonces hay que dejar lo que pesa y avanzar con verdad y con amor, que todo salga adelante porque la recompensa es 100 por ciento valiosa”, remarcó para DPM la también histrionisa.

Cabe recordar que el desafecto y la polémica en el entorno familiar de Andrés García surgieron a partir de una entrevista para la revista TVyNovelas, donde inesperadamente el famoso intérprete dominicano naturalizado mexicano reveló que mantenía un distanciamiento con Andrea García debido a que supuestamente lo habría acusado de presunto abuso sexual.

“Andrea ni es hija mía y no hay nada que arreglar. Voy a decir la verdad, la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe”, indicó para la publicación mexicana.

“Una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pendejad*, que yo la había violado desde chiquita [...] Esa es una verdadera pendejad*, no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejad*s; por eso, para mí, ella ni siquiera existe”, puntualizó.

