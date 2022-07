Toñita estaría dispuesta a organizar una pelea con Myriam Montemayor: “Espero no ser Adame”

Myriam Montemayor y Toñita están peleadas (Fotos: Instagram/@miriammontecruz_/@toñitamusic1)

El conflicto entre Myriam Montemayor y Toñita, ex participantes de La Academia, continúa creciendo al punto de que aparentemente la ganadora de la primera generación del reality solicitó una orden de restricción en contra de su compañera por supuestas amenazas de agresión física. En esta ocasión, Antonia Salazar no sólo aseguró estar dispuesta a realizar una pelea, sino que desmintió haber recibido algún documento legal.

Fue durante un encuentro con los medios donde Toñita retomó las declaraciones de Raúl Sandoval quien consideró buena idea subir a las famosas al ring para terminar de una vez por todas su conflicto.

“Voy a sacar dinero, de todo lo malo hay que sacar lo bueno y un pago por evento estaría bien bueno”, aseguró la ex académica.

Asimismo, la veracruzana comparó su situación con la enemistad de Carlos Trejo y Alfredo Adame, por lo que destacó en tono sarcástico a quién no le gustaría parecerse.

“Exacto, ¿Yo quién seré? espero no ser Adame. Unas patadas de bicicleta, voy a decir que sé jujitsu”, dijo.

En cuanto a la supuesta orden de restricción interpuesta por Myriam Montemayor, Toñita comentó que hasta el momento no ha recibido nada que la comprometa de forma legal.

Toñita respondió a polémica de Miryam (Foto: Televisa)

“Todavía nada, cuando reciba un citatorio con gusto... es más se los voy a poner en redes y les voy a decir: ‘miren, me llegó, voy a hacer fiesta’. Me asesore con mi abogado y una cosa es que digas y otra que ejecutes, por más de que me quieran meter al bote, acusar de misoginia, de negra, prieta, nada más no se les hace”, sentenció.

“Yo sé cuando la riego, sé que tienes que tener cuidado con las palabras que dices, más no me arrepiento. Lo que yo digo lo sostengo, pero lo que otros interpreten de lo que diga, ya no es mi problema y yo afronto lo que tenga que afrontar”.

Como si la polémica no fuera suficiente, Toñita retomó un momento reciente en donde Estrella Veloz se burló de la forma de cantar de Myriam durante una reunión de los ex académicos.

‘’La molestaron tanto (Estrella Veloz) que la orillaron a hacer eso (disculparse) y creo que no está bien, porque nosotros tenemos 20 años de conocernos, tenemos 20 años de carrilla. Entonces, que te vengas a quejar ahora son ‘patadas de ahogado’’, dijo.

La cantante ahondó en que la postura de Myriam fue “exagerada” ya que ella ha arremetido contra otros compañeros del programa en diversas ocasiones.

“Todos nos hemos burlado de todos y si ella dice que no es cierto, es una mentirosa, hay videos cuando se burla de Miguel Ángel, hay videos donde le dice ‘calabaza’ a Yuridia, por un vestido que traía, ¿hipocresía?”, finalizó.

¿Qué dijo Myriam Montemayor sobre Toñita?

Cabe recordar que fue durante un encuentro con los medios donde Myriam arremetió contra su ex compañera por supuestamente amenazar con golpearla:

“Cuando una persona no tiene argumentos, cuando no es civilizada, cuando es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas que obviamente lo dice la gente que es aficionada, no lo dice una persona que es profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio”.

