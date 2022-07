La Academia 20 años: Santiago confesó que le gusta Mar y terminó con rumores sobre estar enamorado de Nelson

Santiago confesó que le gusta Mar terminando con rumores sobre romance con Nelson (Fotos: TV Azteca)

Santiago se ha convertido en el académico más controversial en la edición del festejo por los 20 años de La Academia. Entre los motivos principales se encuentran las acusaciones constantes de un cierto favoritismo por parte de la producción así como de incluso los críticos, quienes aumentaron las sospechas después de salvarlo de su eliminación la noche del domingo 17 de julio.

Pero estos no son los únicos motivos, también dentro de la casa musical el público que ha seguido su transmisión de 24 horas a través de la plataforma social TikTok constantemente presencia sus escandalosos triángulos amorosos, como el que públicamente reconoció que pactó con Isabela para generar más controversia, teniendo una novia afuera que incluso fue llevada al programa.

Y aunque la académica incluso ya fue expulsada, el joven originario de la Ciudad de México sigue en medio del ojo del huracán después de que confesó que le empieza a gustar su compañera Mar y con ello destruyó toda esperanza de un amor prohibido con su inseparable rival masculino Nelson, una rumorada y esperada situación sentimental que ha sido promovida con gran éxito en redes sociales siendo una de las principales causas por las que los amantes del programa han votado por él.

Santiago se salvó de ser el expulsado del onceavo concierto de La Academia 2022 a petición del jurado (Foto: Instagram/@santiagodomwelsh)

En una reciente transmisión, el joven cantante trató de disimular una plática que sostenía Rubí, en la que a pesar de que por ratos tapaban el micrófono o, incluso, usaban los cojines de una sala para que sus rostros -y por lo tanto sus labios- no fueran leídos, se pudo apreciar una confesión de amor que no tenía nada que ver con su pareja Sofía, quien ha demostrado apoyarlo a pesar de los escándalos.

Sin embargo, sería en la transmisión especial de la canina de TikTok donde Santiago confesaría que le empieza a gustar Mar Rendón, la participante de 19 años que es originaria de Quito, Ecuador, y que ha se ha convertido en una de las favoritas para llegar a a la recta final de La Academia: 20 años.

“Dices mi novia es Sofía, pero ahorita me dices ‘Estoy confundido creo que me está gustando Mar’”, expresó el narrador, a lo que Santiago respondió: “Exacto y lo digo públicamente porque estoy tan confundido en tantas cosas y ahorita con mi voto de silencio pues me pasa todo esto por la cabeza y pues nada, la verdad creo que lo más maduro sería alejarme o no sé”, confesó.

Aunque no hay reacción de Mar aún, la inesperada confesión ha provocado que los fans nuevamente ataquen a Santiago en redes sociales pues mientras algunos creen que es una nueva estrategia para poder llegar a la final, muchos más ya han expresado que dejaran de votar para salvarlo pues el motivo por el que lo hacían se debía al gran shippeo que existe a favor de una secreta relación con Nelson.

“Se terminó la poca fe que le tenía a este niño, porque no es que esté en contra del poliamor y esas cosas de relaciones sentimentales de más de dos personas, sino que en su caso todo parece ser una estrategia para llegar como sea a la final”. “Ojalá que así como lo intento hacer con Isabela, ahora lo haga con Nelson, mínimo así le daría mi voto”. “Si no hay romance con Nelson creo que ya no tiene sentido que estemos votando por alguien que en teoría debió salir el domingo pasado”, escribieron en redes.

Nelson y Santiago son favoritos del público (Fotos: Instagram/@laacademiatv)

El “shippeo” de Santiago y Nelson

En redes sociales la gran química que los dos cantantes han tenido ha generado una reacción positiva en los televidentes, pues a pesar de que uno es abiertamente homosexual, las muestras de cariño o lo que también es nombrado como bromance los ha convertido en el dúo favorito de la nueva generación de académicos.

