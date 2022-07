Horacio Villalobos se disculpará con Rubí tras decirle ‘perdedora’ en La Academia: “No quiero ser causante de que se vaya”

(Fotos: Instagram)

Horacio Villalobos se encuentra insmiscuido en polémica, después de atacar duramente a Rubí Ibarra durante un reciente concierto de La Academia: 20 años. Y es que, tras decirle que “los mexicanos apoyan a los perdedores”, la joven oriunda de San Luis Potosí mostró sus deseos de abandonar la competencia.

Ante este escenario, Horacio no sólo se disculpó a través de su cuenta de Twitter, sino que en una entrevista para El Universal aseguró que durante la próxima gala le pedirá perdón a la joven cantante.

“No lo hice de manera personal, lo que pasa es que le falta a esta chica en el canto, ella también está incluida en la disculpa que ofrezco y lo reiteraré el sábado, que le ofrezco una disculpa si es que la ofendí, pero no, yo lo que siempre me he referido es al canto, igual que todos mis compañeros”, dijo el conductor de Venga la Alegría.

Asimismo, Villalobos instó a La quinceañera más famosa de México a no rendirse y continuar esforzándose para mejorar día con día, pues aseguró que ha notado la disciplina que tiene.

“Si por esta pequeña tormenta va a deponer las armas, pues entonces no tiene la madera para seguir en el mundo del espectáculo porque La Academia es ¡nada! junto a lo que te enfrentas en el mundo del espectáculo”, añadió.

El juez de esta edición de La Academia sentenció que los duros comentarios era parte de la dinámica del programa y , que previo a ingresar al concurso, los participantes deberían estar al tanto y preparados para ello.

“Las críticas son las críticas, ¿qué vamos a hacer al respecto? Los alumnos que entran en La Academia saben a lo que se atienen”, apuntó.

Respecto a las declaraciones que dio en donde aseguró que México apoya a “perdedores” como Cantinflas o El Chapulín Colorado, Horacio remarcó que se refería al concepto ficticio, no a los famosos que les dieron vida.

“No hablaba ni de Roberto Gómez Bolaños, ni de Mario Moreno Cantinflas, hablaba de los personajes. Son ídolos populares cuyas vidas en la ficción siempre eran el underdog, como se dice en inglés, por eso los puse como ejemplo”, aclaró.

Yo me refería que siempre en los realities shows somos proclives a apoyar al rival más débil. En todos los realities empatizamos con el que tiene menos posibilidades de ganar y es lo que ha pasado con esta chica.

Finalmente, Villalobos remarcó que posiblemente el rigor de La Academia era complicado de seguir para las nuevas generaciones del programa.

“Pero en el caso de Rubí yo nunca intenté ofenderla, lo único que traté es de decirle que tenía que mejorar para poder estar al nivel de sus compañeros, eso es todo”, externó.

Cabe recordar que hace un par de días, el conductor de Venga la Alegría escribió un hilo en su cuenta de Twitter donde se dijo víctima de “miles” de ataques y ofreció una disculpa a la concursante por quien emitió dicha crítica.

“He recibido miles de insultos por mi comentario de ayer en La academia. Esto cuando hice mi crítica hacia Rubí y dije, palabras más palabras menos, que el apoyo que tenía se debía a que a nosotros en nuestro país nos gustaban los perdedores. Y puse como ejemplo ídolos como El Chapulín colorado o Cantinflas”, dijo en su mensaje el comunicador de 51 años.

