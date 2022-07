Toñita aseguró que “no cumplía con el perfil para ganar” La Academia y por eso triunfó Myriam Montemayor

Myriam Montemayor respondido a Toñita y exacadémicos tras burlas (Fotos: Instagram/@miriammontecruz_/@toñitamusic1)

El fenómeno televisivo que ha sido y actualmente mantiene en suspenso cada semana a los televidentes latinos, sin duda alguna, es el reality show de canto La Academia. En su celebración por los 20 años de su inicio, las controversias no han parado y no precisamente por sus participantes, sino también por exacadémicos que de manera voluntaria o indirecta se han sumado al juego.

La rivalidad entre Toñita y Myriam Montemayor se ha mantenido intacta por más de 20 años y sus más recientes declaraciones lo ampara. Por ello, en una reciente entrevista para La Caminera de Exa radio, la participante de Las Estrellas Bailan En Hoy recordó su paso por el reality show y argumentó por qué considera que TV Azteca no le dio el triunfo, generando una nueva gran controversia no solo en redes sociales, sino también entre los entrevistadores.

Para la intérprete de canciones como Luego No Te Quejes, Piensa En Mí y De Mí No Te Vas A Burlar el verdadero gane estaba entre ella y otro de sus recordados compañeros: “Las personas que nunca tuvimos el perfil fue Miguel Ángel y yo y éramos los que estábamos en primer lugar. Entonces cuando fue la salida en vez de decir Antonio, dijeron Antonia por eso hicieron el regreso porque eso no existía.” platicó.

Toñita no dudó en una vez más revivir su enemistad con Myriam Montemayor, pues dio a conocer los motivos por los que ella habría ganado la primera generación, cuando realmente lo merecían, a su consideración, el otro exacadémico o incluso ella misma, causando una gran impresión por parte del equipo de Exa y siendo reflejado incluso en los comentarios de redes sociales.

“La competencia estaba entre Miguel Ángel y yo, pero quiero decir, para no verme tan mamona, que no era ni mi momento ni el de Miguel Ángel en esa ocasión y por eso ganó la que tenía que ganar porque Azteca dijo que se veía inocente y tímida, pero salió más hija de la fregada que todas.” finalizó.

Toñita participó en Las estrellas bailan en Hoy Foto: Televisa

Las declaraciones dividieron la opinión del público, pues mientras algunos consideran que Toñita tiene la razón ya que situaciones similares han ocurrido en otros reality shows de la televisora del Ajusco, otro cuantos aseguran que se trata de un nuevo ataque de la cantante a la madrina de La Academia: 20 años.

“Una vez más Toña hablando mal de Myriam, de verdad que eso ya no es novedad”. ”Se dan cuenta que ella es más tendencia que incluso los mismos participantes”. “Que raro que Toña hable mal de Myriam, pero yo sí creo que se le dio el gane a la persona que la empresa consideró más manipulable, por algo está ahorita como madrina de la edición de 20 años”. “No sería la primera vez que no gana alguien que tenía que ganar por motivos de color de piel o porque simplemente consideran que otra persona es más fácil de manejar a quien realmente se lo merece”, se puede leer en redes sociales.

Toñita contra Myriam: “A nosotros no se nos va el aire”

La primera generación de La Academia se reunió (Foto: Instagram/@toñitamusic1)

Hace unos días, la cantante asistió a una reunión con compañeros de su generación para convivir y recordar buenos tiempo, pero un comentario inició una serie de burlas hacia la ganadora de la primera emisión generando una gran controversia en redes sociales llegando incluso a la madrina de La Academia: 20 años quien respondió al ataque.

La también bailarina expresó su sentir en contra de Montemayor al criticar su interpretación en la nueva emisión de TV Azteca, haciendo un peculiar comentario sobre su trabajo vocal: “A nosotros no se nos va el aire”, expresó Toñita causando un momento incómodo pero divertido para algunos de los presentes.

