Toñita mandó contundente mensaje a Myriam Montemayor después de que la llamó “rupestre”

Myriam Montemayor y Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, siguen dando de qué hablar. Y es que su regreso a la pantalla chica se ha visto opacado por los fuertes comentarios que han lanzado sobre su trayectoria dentro del medio artístico nacional, su amistad con otros ex académicos y sus recientes proyectos: La Academia 20 años y Las Estrellas bailan en Hoy, respectivamente.

Aunque la situación aparentemente se calmó después de que la ganadora de la primera generación del reality solicitó una orden de restricción en contra de Toñita por supuestas amenazas de agresión física, todo parece indicar que el conflicto retomó fuerza por los adjetivos calificativos que utilizó Myriam Montemayor para referirse a su ex compañera durante un encuentro con los medios.

Como era de esperarse, Antonia Salazar respondió muy a su estilo y notablemente molesta con la situación que afectó su imagen durante su participación en Las Estrellas bailan en Hoy -reality de baile de Hoy-, aseguró que su intención nunca ha sido comparar su carrera con la que construyó la oriunda de Monterrey, Nuevo León, y durante la entrevista que cedió para el programa De Primera Mano dejó entrever su postura ante los fuertes adjetivos que usó para describirla.

Yo no me voy a comparar porque cada quien lleva su carrera a su paso y a su forma [...] Si ella quiere decir que soy rupestre, negra, prieta, lo que ella quiera, sale de ella, cada quien da lo que tiene

Antonia Salazar apuntó que esta no es la primera vez que Myriam Montemayor se burla sobre su apariencia, su trayectoria o sus padecimientos: “Acuérdense que ella se ha burlado mil veces de mi color, se ha burlado mil veces de mi situación... de tener ansiedad y depresión ¿por qué ahora que yo me burlo lo toma como amenaza?”.

La ex académica lamentó que la actual madriana de La Academia 20 años supuestamente se burló sobre la ansiedad y depresión que enfrentó porque considera que es un tema bastante delicado y sus comentarios pueden afectar a otras personas que estén pasando por una situación similar.

“Incita a su público, a sus seguidores, ha molestar. Con esto, ella está incitando a que otra vez me vuelvan a molestar [...] solamente ha mal informado a la gente [...] Una de las personas junto con sus seguidores que se encargó de ponerme como la loca, como la que necesitaba recluirme en un psiquiátrico fue ella. Eso es más delicado que decir en broma ‘te voy a moquetear’”, agregó.

Respecto a la orden de restricción que solicitó Myriam Montemayor en su contra, comentó: “Ya legalmente hablando, yo creo que si me llegase un citatorio pues ya lo arreglaríamos con los abogados como Dios manda”.

Finalmente, Toñita confirmó que lanzó un comentario burlesco durante una convivencia que tuvo con sus ex compañeros de La Academia, pero desmintió que haya influido en la supuesta enemistad que tiene Myriam con algunos de ellos.

”Que tú te hayas peleado con todo el mundo es muy diferente, pero yo con Yahir me llevo muy bien, tenemos un chat donde nos llevamos todos, donde platicamos, nos reímos de las cosas [...] Yo si dije a mí no se me va el aire y es la verdad, a mí no se me va el aire”, comentó.

¿Qué dijo Myriam Montemayor sobre Toñita?

Fue durante un encuentro con los medios donde Myriam arremetió contra su ex compañera por supuestamente amenazar con golpearla:

“Cuando una persona no tiene argumentos, cuando no es civilizada, cuando es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas que obviamente lo dice la gente que es aficionada, no lo dice una persona que es profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio”.

