Isabela confesó que a Nelson le molesta ser asociado románticamente con Santiago en “La Academia”

Nelson y Santiago son favoritos del público (Fotos: Instagram/@laacademiatv)

Durante La Academia: 20 años los rumores y controversias han formado parte del día a día de los concursantes. Pero, algunos de los fans del programa no dudaron desde el principio en suponer que existía una atracción romántica entre Santiago y Nelson.

Y es que, a pesar que durante el tiempo que lleva esta nueva edición del famoso concurso de canto, Santiago ya se ha visto envuelto en una polémica romántica con una de las alumnas de la casa, el joven continúa dando de qué hablar. Fue así que en esta ocasión, Isabela Ortega -una de las expulsadas de la temporada- rompió el silencio y aclaró de una vez por todas si existe una atracción entre ambos participantes.

Todo sucedió durante un Facebook Live transmitido por la cuenta de TVNotas, en donde la joven aclaró cuál fue la percepción que tenía de relación que mantienen sus dos amigos dentro del reality.

“Yo les voy a decir la verdad, yo siempre digo la verdad y en esta ocasión voy a decir la verdad también. Nelson y Santiago se llevan bien, son buenos amigos pero no existe ese ship, no existe. Es cosa del público”, dijo.

Asimismo, Isabela destacó que para el guatemalteco el shipeo que los fans le han hecho le llegó a resultar un poco incómodo.

“A Nelson le molesta que le digan el ‘Neltiago’, bueno, no le molesta pero es como de, ‘güey no, no, Neltiago no’. Me daba mucha risa porque yo le decía, ‘Neltiago, Neltiago’ (y me decía), ‘No, no, no”, dijo la ex participante.

“Yo no creo que a Nelson le guste Santiago y bueno a Santiago mucho menos, no creo la verdad… simplemente se llevan bien y Nelson es así como muy carismático, es como yo, yo lo entiendo porque la gente lo puede malinterpretar pero para nada, no creo que se gusten”.

Las polémicas de Santiago en La Academia

Santiago ha sido uno de los participantes más controversiales durante La Academia: 20 años, pues desde que empezó el programa se podía ver en las transmisiones 24/7 que comenzó a tener una relación muy cercana con Isabela.

En este sentido, ambos llegaron a aclarar que sí sentían atracción el uno por el otro, pero la bomba estalló cuando se dio a conocer que aparentemente los dos tenían pareja fuera del show desde antes de ingresar. Al hacerse pública la información, Isabela dijo que ella se encontraba en una “pausa” con su novio previo a ser seleccionada para La Academia; no obstante, Santiago confesó en vivo que todo fue una estrategia para el show y que él tenía una relación estable con una joven llamada Sofía.

Isabela Santiago y la novia (Fotos: La academia)

Después de ese momento, la tensión entre los integrantes de la casa aumentó y varios de ellos comenzaron a excluir a Santiago de su convivencia diaria. Simultáneamente, el director de La Academia, Alexander Acha, le ordenó al cantante que mantuviera un “voto de silencio” con la finalidad de que pudiera hacer un trabajo de introspección respecto a las conductas tomadas en el programa.

Tras dos semanas de hablar solo lo necesario, Santiago había sido seleccionado como el próximo expulsado del concurso, pero los jueces intervinieron por él y se le otorgó una semana extra. Asimismo, como si no fuera suficiente drama, durante una dinámica llamada Cabina POV en TikTok, el joven dijo sentir una nueva atracción por su compañera Mar.

