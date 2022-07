Yordi Rosado vio a ‘La llorona’ y a un duende: “Todas las noches me paraba con terror”

Con "De noche" Yordi busca habalar de una diversidad de temas: desde la psicología, los oficios hasta las noches de fiesta (Foto: Televisa)

El público conoce a Yordi Rosado por sus años en la conducción de programas juveniles de entretenimiento, pero más recientemente por su faceta como entrevistador, en la cual ha tenido la oportunidad de charlar íntimamente con múltiples figuras del entretenimiento.

Rosado suele contar anécdotas curiosas en los contenidos que realiza para televisión, radio y su popular canal de YouTube, pero recientemente llamó la atención al revelar su relación con el terror, desatada por una temprana experiencia paranormal.

El también conferencista contó que en su infancia era muy asustadizo, al grado de despertar todos los días con una fuerte sensación de sobresalto. “Me asustaba bien cañón. Esto no lo he dicho mucho, pero desde chavito me tuvieron que llevar al psicólogo del miedo que tenía. Tenía un miedo a la oscuridad perrísimo, entonces en las noches me despertaba y corría al cuarto de mis papás. Todas las noches me paraba con terror”, relató en su programa De noche todo pasa.

Yordi Rosado se ha convertido en uno de los presentadores más populares de México (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

El ex integrante del recordado programa Otro rollo recordó que vio algo extraño, una mujer vestida de blanco, aparición que despertó en él un profundo miedo.

“Me acuerdo que un día tendría como unos 6 años y me despierto, paso de mi cuarto al cuarto de mis papás. De repente me paro y veo una señora volando con un vestido blanco, vaporoso, como nos imaginamos a La Llorona”

Al verla, el locutor de radio se paralizó: “Siento que me agarra en sus brazos y me empieza a levantar, y yo un grito… Mi papá se paró como loco, mi mamá se despertó, me ven en el piso y yo ‘Una señora me agarró’”, recordó.

El productor de 50 años se mantiene cercano a las audiencias juveniles (Foto: Televisa)

El autor de libros de superación personal para adolescentes recordó que de esa primera visión, después fue testigo de otro extraño suceso el mismo día:

“Tan real me vieron que mi papá llamó a la policía, empezaron a buscar en la casa, ‘no es posible que este niño esté llorando de esta manera’... me acuerdo que estaba sentadito contra la cabecera y de repente veo como un duende que se me asoma en la puerta y me hace ‘Vas a ver’”

Asimismo, Rosado reveló que en su familia “hay varias personas que tienen una sensibilidad muy cabr*na para ver gente que ya murió. Quizá solamente esa vez lo vi, era muy real, muy vívido”.

A partir de entonces el presentador tuvo que ser tratado psicológicamente: “De ahí me tuvieron que llevar al psicólogo. Fui a tres terapias y me alivianaron para que pudiera dormir en mi cuarto”.

Yordi contó su experiencia en su programa de Unicable (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Estas confesiones personales surgen después de que hace unos días Yordi recordara en el mismo programa la ocasión en que perdió todos sus ahorros por una mala inversión.

El famoso de 50 años relató que recientemente fundó una compañía a la que destinó todos sus ahorros, pues tenía absoluta confianza y certeza de que terminaría dándole grandes ganancias: “Yo hace poco hice un negocio, una empresa en la cual confié cañón, y por tanto rollo de romanticismo de: ‘Sí va a durar, sí va a durar’. Me aventé literal un año y medio con unos gastos impactantes”, relató.

Yordi tuvo que tomar terapias psicológicas en su infancia (IG: yordirosadooficial)

“Ahí te va el peor error de la vida: perdí todos los ahorros de mi vida, todos en un año y medio por: ‘Sí, sí, tengo que confiar’. Me aventé con toda la pasión”, ahondó.

Asimismo, el comunicador aseguró que su fallida incursión en el ámbito empresarial le permitió darse cuenta de la importancia de contar con personas que lo sepan orientar: “‘Ya no quiero socios por toda la vida’, ¡tómala! Me acordé que los socios se reparten las perdidas, si no hay ganancias por lo menos las perdidas, pero bueno así es”, concluyó.

