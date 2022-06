Yordi Rosado reveló que no ha vuelto a hablar con Sasha Sokol luego de la entrevista con Luis de Llano

Yordi Rosado confesó que no ha vuelto a hablar con Sasha Sokol (Foto: @Televisa/@SashaSokol)

Luego de la polémica que causó la entrevista de Yordi Rosado a Luis de Llano y las acusaciones en redes sociales que la exintegrante de Sasha Sokol lanzó contra el productor, el presentador de televisión confesó que no se esperaba el impacto mediático y legal que iba a tener su video y, además, confesó que no ha vuelto a tener contacto con la cantante, pero antes sí llegó a platicar con ella.

Durante un encuentro con la prensa que tuvo lugar el jueves 9 de junio, Yordi Rosado habló acerca de las entrevistas que publica en su canal de YouTube y que siempre dan de qué hablar, pues varios artistas han confesado haber estado en situaciones por las que han sido cuestionados, tal como lo fue Roberto Palazuelos y Luis de Llano.

Acerca de este segundo personaje, Yordi comentó que para él se ha convertido en una situación complicada, pues considera que las dos partes, refiriéndose al productor creativo y a Sasha Sokol, salieron “lastimadas” y es algo que le preocupa.

“Son complicaciones... Todos los que nos dedicamos a entrevistar gente siempre sabes que puede haber un problema, una situación complicada. Yo al final pues claro que me duele mucho que cualquier entrevista genere un problema para cualquier persona, para ambas partes, no solamente para el que tengo entrevistado sino para cualquier persona que lastime, que duela, me preocupa mucho que suceda eso”, comentó ante los medios.

Luis de Llano recordó la relación que mantuvo con Sokol, asegurando que se trataba de un romance (Foto: Instagram)

Asimismo, comentó que a él le hubiera gustado que ninguno de los dos saliera lastimado. Además, recordó que él recibió críticas por minimizar los presuntos delitos de Luis de Llano, pero considera que no puede juzgar a nadie en su papel de entrevistador.

Es muy difícil manejar todo, a mí me da mucha tristeza que alguien la pase mal, y claro, a veces tienes problemas, a veces te atacan, pero bueno, eso es parte de trabajar, si tú quieres conseguir buenas entrevistas hay que afrontar también cuando algo se sale de control, tienes que presentarte y enfrentar las cosas”, agregó.

Acerca del alcance que tuvo la entrevista con De Llano, confesó que ni él ni su equipo pensaron que llegaría a tener el impacto que tuvo, pues el productor en varias ocasiones ya había mencionado el “romance” que mantuvo con Sasha, “todo mundo lo sabíamos” y no había trascendido.

(Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la posibilidad de tener repercusiones legales debido a su entrevista, negó que haya alguna demanda o denuncia en su contra. Además, reveló que antes de que saliera a la luz su plática con Luis de Llano ya había platicado con la intérprete de Rueda mi mente, pero, desde entonces, no ha vuelto a tener ningún acercamiento.

“No, jamás en la vida supe eso, no sé dónde lo encontraste, pero para nada”, contestó al ser cuestionado sobre la supuesta demanda. “Hablé con Sasha antes y no he hablado después”, sentenció.

También mencionó que continúa abierto a que Sokol participe en su programa de entrevistas, ya que quiere que todas y todos lo consideren un espacio en el que tienen absoluta libertad en expresarse.

“Siempre cualquier persona, todas las personas que trabajamos en este medio a todas las respeto, las quiero, las admiro, y por supuesto siempre sería una buena posición para poder platicar”, dijo el presentador.

