Yordi Rosado narró cómo pasó de divorciarse a casarse y volver a separarse de la misma persona

Foto: Instagram/@yordirosadooficial

El matrimonio en el medio artístico suele ser complicado, pues las historias de de trágicos desenlaces, peleas mediáticas e incluso rumores de infidelidades o motivos de ruptura siempre pasar a ser un tema público, del que las parejas no siempre salen bien libradas o posicionadas, a pesar de que sea su vida privada y no la profesional.

Recientemente, Yordi Rosado se sinceró como nunca antes sobre el matrimonio que tuvo con la madre de sus hijos, Santiago, Regina y Elías, Rebeca Rodríguez pues es recordada dentro del medio como una gran historia de amor que a pesar de las diferencias que los llevaron a un primer divorcio tras ocho años de unión y tiempo después una reconciliación que terminó en una segunda boda, actualmente no se encuentran juntos y por ello el conducto considera que “hizo las cosas mal”.

En una emisión de Miembros al aire, donde participa a lado de otros populares presentadores como Jorge Van Rankin, Raúl Araiza Herrera El Negro , Mauricio Mancera y Paul Stanley, el ex participante de Big Brother VIP expresó su sentir sobre la situación:

Rebeca Rodríguez y Yordi tienen tres hijos (Foto: Intagram/@yordirosadooficial)

“Yo me divorcié legalmente a los tres meses de que nos separamos y creo que podía haber esperado más”, reconoció, y ante la pregunta directa de uno de sus compañeros en el estudio, aclaró que hablaba de la primera vez que se divorció, aunque prefirió no mencionar el nombre de Rebeca. “También lo hice porque me parecía un buen momento porque todavía no había problemas, no había parejas nuevas de ningún lado, sentí que era un buen momento para que no hubiera tanta bronca”, explicó.

En dicho programa de Unicable las dinámicas sobre charlar con especialistas son frecuentes y por ello se presentó el tema: “¿Cuánto sería un tiempo normal para divorciarse tanto legal como emocionalmente?, guiado por Yunuen G. Guido, quién explicó la importancia de darse un tiempo para asimilar la separación a nivel emocional y no sólo precipitarse a hacer oficial la ruptura por medio del trámite civil.

Además destacaba que en estas situaciones debe evitarse el actuar impulsivamente, así como el arrastrar enojo y resentimiento. Por ello, él comentó, antes de citar su experiencia personal en el tema, que se titulaba “No cometas tonterías hasta que pase este tiempo”, para después agregar: “Yo lo hice mal”.

El programa de Unicable es popular en redes sociales (Foto: Instagram/@miembrosalairetv)

La situación no solo llamó la atención de la especialista, sino también del resto de sus compañeros -donde recientemente se agregó José Eduardo Derbez-, pues si bien divorciarse luego de ocho años en solo tres meses puede sonar una locura, pero aún más volverte a casar para divorciarte una segunda vez de la misma persona.

“No entendía porque una segunda boda después de un divorcio pero creo que ahora todo quedó más claro”. “Era más que obvio que Yordi en el primer divorcio no sabía lo que quería, porque no es normal que te cases dos veces con la misma persona de la que previamente te divorciaste”. “Yo ni de loco me casaría dos veces con mi ex mujer, por algo uno se divorcia, sino cuál es el sentido de eso”. “Yordi se me hace un chavo buena onda, pero creo que no quiso revelar que él tal vez tuvo la culpa de todo”, expresaron fans en el video del momento.

Con "De noche" Yordi busca habalar de una diversidad de temas: desde la psicología, los oficios hasta las noches de fiesta (Foto: Televisa)

En agosto del 2019, Yordi Rosado dio a conocer su segunda separación de Rebeca Rodríguez, con quien se había casado en 2016 luego de reconciliarse. Desde el primer momento, el presentador dejó claro que pese a las diferencias que provocaron esta ruptura, su relación con su ex pareja siempre se mantendría respetuosa y cordial, pues estaban unidos por el gran amor a sus tres hijos.

