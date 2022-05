Yordi Rosado no está dispuesto a salir con mujeres veganas: “Cuando me dicen que no comen carne, ahí le paro”

El conductor habló sobre las relaciones de pareja (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Yordi Rosado tiene una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y, recientemente, ha estado en el ojo público debido a las entrevistas que realiza desde su canal de Youtube. Así, entre sus fans y haters, ahora el ex conductor de Otro Rollo volvió a estar envuelto en polémica tras confesar que no está interesado en entablar una relación romántica con una mujer que se considere vegana.

Fue durante el programa De noche todo pasa donde, tanto Yordi como los demás presentes hablaban del amor y Rosado aprovechó para señalar en primer instancia que al estar enamorado los hábitos alimenticios suelen modificarse.

“Los amores te engordan o te enflacan, porque hay el que te va jalando al: ‘Trágale’ o al: ‘Haz la dieta’”, comentó.

En este sentido, Pierre Angelo cuestionó al conductor sobre si ha salido con una persona vegana, a lo que Yordi mencionó que sería algo complicado para él, ya que en lo personal le gusta mucho ingerir productos de origen animal.

“Yo no le he entrado, cuando he salido con alguien que me dice: ‘Soy vegano, no como carne’, ahí le paro”, destacó.

Aleida Núñez fue invitada (Foto: IG @yordirosadooficial)

Ante esto, Aleida Núñez no tardó en participar y contó que ella en una ocasión sí salió con alguien así, pero que se percato que la convivencia en el sentido de la alimentación no era tan sencilla.

“Me tocó alguien que literal no come nada de carne, o sea, muy respetable, pero sí hay que ajustar muchas cosas”, dijo.

Yordi Rosado intervino una vez más y estuvo de acuerdo con la actriz, pues señaló que también podría ser más difícil en el caso de que una pareja con estas diferencias habitara bajo el mismo techo.

“Es que sí creo que es complicado. Los que viven en una casa o vivir juntos tal vez a uno le de asco la carne y el otro es lo que quiere”, sentenció el presentador.

Cabe señalar que en los últimos años, las personas que se consideran veganas, vegetarianas o flexiterianas comenzaron a romper con el patrón cultural de ingerir alimentos de origen animal.

Yordi se ha vuelto un conductor muy famoso (Foto: Televisa)

Con el objetivo de observar datos recientes, YouGov, la firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos basada en Internet del Reino Unido, encuesta a alrededor de 2000 adultos cada seis meses sobre sus preferencias dietéticas.

En un artículo reciente, Our World in Data presentó los últimos datos registrados y apuntó que una de las razones por las que las personas están optando por otro tipo de régimen alimentario es multifactorial.

““Existe un interés creciente en los impactos ambientales, éticos y de salud de nuestras dietas. Para comprender los patrones de consumo de alimentos, podemos observar los datos de ventas del mercado: cuánta carne, lácteos y productos vegetales vendemos. Esto nos informa sobre los países en su conjunto, pero esto no nos informa sobre la variación dentro de una población. Si queremos saber acerca de esta variación, podemos confiar en los datos de encuestas sobre cómo las personas describen sus preferencias dietéticas”, reza el artículo de la publicación en línea que presenta resultados empíricos que muestran el cambio en las condiciones de vida en todo mundo.

