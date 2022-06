Yordi Rosado recordó cuando estuvo en bancarrota: “Me aventé con toda la pasión”

Yordi Rosado recordó cuando estuvo en bancarrota Foto: Instagram/@yordirosadooficial

Yordi Galo Rosado Álvarez mejor conocido simplemente como Yordi Rosado ha logrado posicionarse entre los conductores nacionales con mayor popularidad y reconocimiento gracias a la gran facilidad que tiene para entrevistar a destacadas figuras del medio artístico, como han sido Alan Tacher, Mon Laferte, Eugenio Derbez, Joaquín Cosío, entre varios más.

Sumado a su popular canal de YouTube, el conductor está a cargo del programa De noche todo pasa en Unicable donde también aborda temas personales de sus invitados y de igual forma los suyos.

En esta ocasión y en la más reciente emisión del programa el presentador contó con la participación de los miembros de la agrupación Playa Limbo y el histrión Emmanuel Palomares, a quienes les contó en un a dinámica nombrada De lo que nos arrepentimos que perdió todos sus ahorros por una mala inversión.

Yordi Rosado contó cuando estuvo en la bancarrota Foto: YouTube/@Unicable

Yordi Rosado relató que fundó una compañía a la que destinó todos sus ahorros, pues tenía absoluta confianza y certeza de que terminaría dándole grandes ganancias: “Yo hace poco hice un negocio, una empresa en la cual confié cañón, y por tanto rollo de romanticismo de: ‘Sí va a durar, sí va a durar’. Me aventé literal un año y medio con unos gastos impactantes”, relató.

Una de las integrantes de la agrupación invitada le dio ánimos asegurándole que los iba a recuperar y fue bueno correr el riesgo: “Ahí te va el peor error de la vida: perdí todos los ahorros de mi vida, todos en un año y medio por: ‘Sí, sí, tengo que confiar’. Me aventé con toda la pasión”, ahondó.

Asimismo, el presentador, de 50 años, aseguró que su fallida incursión en el ámbito empresarial le permitió darse cuenta de la importancia de contar con personas que lo sepan orientar: “’Ya no quiero socios por toda la vida’, ¡tómala! Me acordé que los socios se reparten las perdidas, si no hay ganancias por lo menos las perdidas, pero bueno así es”, concluyó.

Yordi contó su experiencia en su programa de Unicacle (Foto: Instagram/@yordirosadooficial)

Esta no es la primera vez que el conductor mexicano sorprende a su auditorio cuando habla de dinero y sus ingresos, en una pasada entrevista para el podcast El Frasco, conducido por Mau Nieto y Román Torres, Rosado recordó su época en Otro Rollo, en la que compartía pantalla con Adal Ramones, titular de la emisión, y otras personalidades del mundo de la comedia mexicana.

Uno de los datos que llamó fuerte la atención del presentador y también integrante de Matisse fue el tema de cuánto ganaba Yordi Rosado en Otro Rollo, ya que menciono que ‘no ganaba bien, pero tampoco mal’, con lo que generó una incógnita momentánea a los conductores y oyentes.

“No estaba tan mal, pero tampoco estaba tan bien, no todos ganábamos lo mismo, yo ganaba por Otro rollo 140 mil pesos mensuales”, comentó.

Con "De noche" Yordi busca habalar de una diversidad de temas: desde la psicología, los oficios hasta las noches de fiesta (Foto: Televisa)

En aquel ya lejano 2007, Yordi Rosado tenía la sección de El reportaje en el nocturno de Televisa, donde presentaba notas de diversos temas, como denuncia social, curiosidades y más.

En esa ocasión el exintegrante de Big Brother dio una premisa del porqué decidió inmiscuirse al mundo de las plataformas digitales y es que comparó lo que ganan los creadores de contenidos actualmente con los entonces más famosos conductores de televisión.

“Yo creo que algunos (youtubers) están ganando más de lo que ganaron los conductores grandes en su momento; por ejemplo Verónica Castro, el mismo Adal, Marco Antonio Regil; ya no existen esos sueldos, donde existe es en lo digital”, subrayó.

