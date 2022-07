Andrea Legarreta recordó el día que rechazó a Luis Miguel: “Me arrepentí con los años”

Andrea Legarreta no es la única artista mexicana que ha rechazado al "Sol". (Foto: Cuartoscuro)

Andrea Legarreta festejó su cumpleaños número 51 el pasado 12 de julio. Como era de esperarse, recibió cientos de felicitaciones en sus redes sociales y durante la transmisión del programa Hoy fue sorprendida con la visita de Erik Rubín y Nina Rubín, mientras que la gran ausente fue su primogénita, Mía. Fue bajo este contexto de celebración que la actriz recordó el día que rechazó a Luis Miguel pese a que, como todas la jóvenes de la época, sentía una fuerte atracción por él.

La actriz de Alcanzar una estrella (1990), ¡Vivan los niños! (2002) y Mamá se fue de viaje (2019) sostuvo un encuentro con los medios tras concluir una emisión más del matutino de Televisa. Andrea Legarreta fue cuestionada sobre el duelo que está atravesando Paulina Rubio - ex integrante de Timbiriche que tuvo un tórrido romance con Erik Rubín- tras el lamentable fallecimiento de su madre, Susana Dosamantes, y sobre cómo tenía planeado festejar su cumpleaños.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reacción al ser cuestionada sobre el día que rechazó una invitación de Luis Miguel. Sorprendida por la pregunta y algo sonrojada por recordar los eventos que ocurrieron hace muchos años, la conductora de Hoy confesó sentirse muy apenada porque el tema todavía sigue dando de qué hablar.

Las artistas e influencers Naiza, Jamalat Larach y Agatha Sencion tuvieron un día de festejo cumpleañero en el que se encontraron con Luis Miguel en un exclusivo restaurante de Miami (Foto: Instagram / @agathasencion)

Hasta pena me da estar hablando de esto... ¡qué oso! Me da mucha pensar, o sea, siento que no es ni siquiera tema

Pese a la pena que sintió, Andrea Legarreta aprovechó la ocasión para aclarar que las cosas no ocurrieron como todos piensan, pues en realidad la invitación era para asistir a una pequeña reunión con amigos, por lo que considera que de cierta manera no reflejó que el Sol tuviera intenciones amorosas con ella.

“Él iba a tener una cena, seguramente ni lo ha de recordar, en su casa, no era algo conmigo específicamente, lo que pasa es que a veces se mueven las cosas. Iba a tener una cena, iba a invitar a unos amigos y entonces yo recibí su invitación, pero la verdad es que no fui pero no porque fuera a pasar algo ni nada, o sea, fue una situación que... ¡ay qué pena! me da pena hablar de ese tema, siento que ya pa’ qué”, concluyó entre risas.

Los enamorados cumplieron 22 años de casados el pasado mes de abril. (Foto: @andrealegarreta/Instagram)

Con la intención de evitar más preguntas al respecto, Andrea Legarreta confesó que tenía planeado festejar su cumpleaños en compañía de sus seres queridos y explicó que su primogénita, Mía Rubín, posiblemente estaría con ella a la distancia debido a que se encuentra superando un contagio de COVID-19. De hecho, por esa razón no participó en la visita sorpresa de su esposo e hija al programa Hoy.

Andrea Legarreta rechazó a Luis Miguel porque tenía novio

Fue durante su visita a La Saga -programa conducido por Adela Micha- donde la conductora confesó que durante su juventud tuvo que rechazar una invitación del intérprete de éxitos como Ahora te puedes marchar, Culpable o no y La incondicional porque en ese momento tenía una pareja. No obstante, confirmó que sí sentía atracción por el cantante.

(Foto Instagram: @ninarubinl)

“A mi Luis Miguel me fascinaba, yo desde niña babeaba por Luis Miguel, de pronto coincidíamos en ciertos eventos y yo babeaba”, comenzó. “Estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos, yo llegué con mi familia y él iba con sus guaruras. Llegó muy lindo y dijo que iba a haber una cena en su casa, queremos ver si usted quiere asistir”, dijo.

Sí me arrepentí, me arrepentí con los años porque yo tenía novio [...] Eduardo, duré con él como siete años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho y dije: ‘¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio? No, muchas gracias, no puedo’. Y con los años este novio me puso los cuernos

