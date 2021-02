De Andrea Legarreta a la “Chica del Clima”: las mujeres que rechazaron a Luis Miguel

Así como tiene una larga lista de conquistas, Luis Miguel también tiene uno que otro rechazo (Foto: Cuartoscuro/Instagram)

Sus ojos claros, su amplia sonrisa y su cabello rubio son lo primero que llama la atención en él. Si bien su estilo cambió con el paso de los años, cuando alcanzó su madurez, Luis Miguel se caracterizó por su gran porte, su caballerosidad y por lo cariñoso que podía ser. Su lista de conquistas es extensa y hasta la fecha todavía puede robar suspiros entre sus seguidoras.

Sin embargo, a pesar del enorme atractivo del Sol de México, ha habido algunas mujeres en el mundo del espectáculo que pudieron resistirse a él.

Alejandra Ávalos no quería ser una aventura para Luis Miguel (Captura de pantalla)

Alejandra Ávalos

Cautivó muchos oídos y ojos con sus actuaciones y canciones por allá de los años 80. Si bien era muy hermosa por entonces, lo que le valió un contrato con Warner Bros. Records fue su talento. Sería por esta decisión que cruzaría caminos con Luis Miguel. Fue en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que recordó cómo conoció al intérprete de La incondicional y cómo fue su relación con él.

Al parecer, el galán de baladas había conseguido el número de teléfono con un directivo de la disquera y el motivo por el que la buscaba era para invitarla a una cena para la presentación de un material discográfico suyo. Desde entonces se desarrolló una amistad un poco extraña entre la cantante de Amor fascíname y El Sol de México. Ella lo recordó alguien cariñoso, amable y todo un seductor, pero siempre fue clara con sus sentimientos: nunca estuvo interesada en Luis Miguel como pareja.

No fue hasta un evento en Acapulco donde Alejandra y Mickey estuvieron en la casa de este que su amistad terminó. A pesar de los intentos de Luis Miguel por conquistar a Alejandra, ella no cedió hasta que le dio un ultimátum a la cantante: “Él se enojó y me dijo ‘pues si te vas no te vuelvo a hablar jamás’”, declaró. Alejandra decidió dejar la casa y ese fue el fin.

Hace más de dos décadas Luz Elena pudo haber sido novia de Luis Miguel (Instagram)

Luz Elena González

En cualquiera de sus facetas (como actriz, conductora y hasta cantante) la tapatía deslumbra por su enorme belleza. Y fue tal característica lo que atrajo la atención de Luis Miguel. Ella lo recordó hace tiempo cuando estuvo en Confesiones con Aurora Valle. De acuerdo con González, mantuvo “una relación bonita, de amistad; de un noviazgo diferente. Él es una persona que le gusta estar solo… no le gustan las fotos. Lo que yo viví son bonitos recuerdos, fue una experiencia bonita”.

Al parecer, este acercamiento empezó cuando Luis Miguel la invitó a uno de sus conciertos, mismo al que Luz Elena aceptó ir porque estaba triste a raíz de su reciente ruptura con el actor Rafael Amaya. Relató que, luego de la presentación, fue al hotel del cantante moreno y estuvieron en una cena inolvidable. Recordó que “salió guapísimo porque yo lo esperé en la sala… dije ‘mira qué guapo, qué lindo’. (...) Mi intención era conocerlo no estar con él, de hecho, no pasó nada”.

Luz Elena estaba triste por su ruptura con Amaya y accedió a salir con Luis Miguel (Instagram: luzelenaglezz)

Tiempo después, Mickey la invitaría a Acapulco para pasar tiempo con él. Aunque Luz Elena aceptó y recibió de los mejores tratos por parte del cantante de Ahora te puedes marchar, no pudo ceder por cuestiones del corazón: “En ese momento le confesé la verdad a Luis Miguel: le dije ‘No te voy a engañar, sigo enamorada de Rafael, perdóname, pero no puedo’. Yo creo que me odió o no sé qué pensó y se acabó todo”.

Aunque trató de recuperar su relación con el actor de El Señor de los Cielos, su romance ya no tuvo arreglo. Luz Elena admitió estar arrepentida por haber perdido semejante oportunidad con Luis Miguel: “Qué triste que estaba enamorada de otro, cuántas mujeres no les gustaría estar en este momento y yo con el corazón partido”.

Andrea Legarreta admitió que desde joven estaban "fascinada" con Luis Miguel (Instagram: andrealegarreta)

Andrea Legarreta

No es secreto que la conductora estelar de Hoy ha dicho en reiteradas ocasiones que Erik Rubín, el antiguo miembro de Timbiriche, es el amor de su vida y no se ve con ningún otro hombre a su lado. Sin embargo, eso no ha impedido que Andrea tenga un historial amoroso por detrás y una de sus experiencias más emblemáticas que tuvo fue cuando Luis Miguel la invitó a cenar hace muchos años.

En entrevista con Adela Micha, Legarreta recordó lo enloquecida que estaba por el Sol de México: “A mí Luis Miguel me fascinaba. Yo desde niña babeaba por Luis Miguel. De pronto coincidíamos en ciertos eventos y yo babeaba”.

También Legarreta era una joven muy atractiva. Esta foto es de 1993 (Instagram: andrealegarreta)

Relató la vez que Luis Miguel coincidió con Andrea Legarreta y su familia en Acapulco: “Una vez estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco y coincidimos. Él se paró muy lindo, muy decente y saludó a mi familia. Normalmente manda a un chico de su equipo para hacer la invitación. Yo creo que porque si le dices que no, le dices al chico y no a él”.

Sin embargo, ella tuvo que rechazarlo porque por entonces tenía un novio con el que salió durante 7 años; no sintió que era correcto aceptar la invitación de otro hombre aun si no hacían nada. Desafortunadamente, Andrea Legarreta ahora se arrepiente por no haber ido puesto que, tiempo después, supo que su ahora ex-novio les estaba siendo infiel.

Por preferir a su ex, Xavi Ortiz, perdió la oportunidad de tener un romance con Luis Miguel (Foto: Instagram @patriciamanterola)

Paty Manterola

Ex-integrante de Garibaldi, mantuvo un romance caótico con su compañero Xavier Ortiz. Dicho noviazgo, aunque duró mucho tiempo y desembocó en un matrimonio fallido, tuvo muchas pausas por constantes rupturas que tuvo la pareja. Fue durante el primer descanso que se dieron que Paty se cruzó con Luis Miguel.

Si bien nunca fue pareja formal del Sol, se ha referido a su relación con él como una “amistad-romance”. Su primer acercamiento ocurrió cuando la agrupación de Paty regresaba de España y estaban en sus aviones. “Aterrizamos en México y estaba el avión de Luis Miguel en el mismo hangar, es cuando se usaban los aviones privados. Nos bajamos y el mánager de Luis Miguel me dice ‘Oye, Paty, Luis Miguel está por irse en un vuelo y te quiere saludar’”.

Admitió que aceptó ir a verlo porque seguía dolida por la ruptura con Xavi (a quien vio besándose con otra mujer en España). Fue así que comenzaron a tener roces, si bien explicó que Mickey ya estaba “tirándole la onda” desde hace tiempo. Su interacción fueron cenas, mismas que siempre tenían cuando Paty terminaba con Ortiz. Nunca tuvieron nada más porque Manterola prefería a su compañero de banda, pero recuerda que siempre fue caballeroso con ella.

Yanet Garcia estuvo en Hoy hasta finales de 2019 (Foto: Instagram@iamyanetgarcia)

Yanet García

También conocida como “La chica del clima más bonita del mundo”, Yanet estaba en un punto alto de su carrera al ser quien daba esa clásica sección en el programa Hoy. Siempre levanta suspiros con su belleza y su cuerpo, tanto así que, al parecer, logró llamar la atención de Luis Miguel.

Al parecer, el puente fue Jorge “El Burro” Van Rankin, quien por entonces era compañero de conducción de Yanet y había sido amigo entrañable de “Luismi” por años. El incidente ocurrió cuando Van Rankin se reencontró con Luis Miguel en uno de sus conciertos luego de años de estar distanciados.

Su belleza es tal que logró atraer a uno de los galanes más grandes de México (Foto: Archivo)

En un momento dado, el cantante de origen puertorriqueño le pidió que le presentara a la atractiva modelo. Sin embargo, Yanet rechazó la invitación por “estar bien con su novio”. En ese entonces, la conductora mantenía una relación con el jugador profesional de Call Of Duty, Douglas Martin.

Si bien tiempo después su relación terminó para que Douglas pudiera enfocarse de lleno en su carrera de gamer, Yanet nunca ha dicho si se arrepintió por haber rechazado al galán de balada.

