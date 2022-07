Andrea Legarreta cumplió 51 años y compartió mensaje con inédita foto de bebé

Andrea Legarreta cumplió 51 años (Foto: Instagram/@andrelegarreta)

El mundo del espectáculo mexicano está de fiesta, pues la querida actriz y conductora de Hoy, Andrea Legarreta, cumplió 51 años y en redes sociales las felicitaciones de cantantes, actores y otros presentadores no han faltado, pero una de ella para sí misma ha sido de lo más viral en su festejo.

La actriz de producciones de Televisa como Qué pobres tan ricos, Una luz en el camino y ¡Vivan los niños! siendo la querida maestra Lupita Gómez, compartió en su cuenta de Instagram una foto inédita de cuando era una bebé, agregando un largo pero emotivo mensaje sobre lo que ha sido su vida, las enseñanzas que ha tenido, lo que piensa sobre la juventud o vejez y agradeciendo a las personas más importantes en su vida por compartir momentos a lo largo de sus ahora 51 años.

“¡Feliz cumpleaños a esta chiquitita! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Ya 51! El tiempo pasa volando, doy gracias a Dios por cada segundo de mi vida, por mis amorosos padres…. Mis hermanos queridos. Por la familia que formamos mi Peloncito amado (Erik Rubín) y nuestras niñas tan soñadas y amadas (Mia y Nina) … Gracias a toda mi familia... Gracias por mis amigos y amigas…”, inició el mensaje.

Así fue la inédita foto (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

La también actriz de doblaje, que ha participado en producciones como Mi villano favorito 3, Parque mágico y Emoji: La película, agregó lo importante que ha sido tener todo tipo de lecciones en su vida profesional y personal pues gracias a eso es la persona que es “hoy en día” y le ha permitido crecer en diversas esferas que en conjunto muchas personas han nombrado como la plenitud máxima que da la felicidad.

“Por cada persona que ha estado en mi vida, ya sea de paso o que siga conmigo... Por cada risa, baile, canción, beso, abrazo, carcajada, lágrima, miedo, dolor, error, herida y alegría... Gracias porque cada instante me ha forjado y me ha convertido en quien soy hoy… !¡Me falta mucho por vivir! !¡Por soñar! !Por ver! ¡Por amar! Por conocer, aprender y disfrutar. Gracias por sus buenos deseos, que Dios les multiplique hermosuras!”, agregó.

Sobre encontrarse en el “quinto piso”, la presentadora con más tiempo en el famoso matutino de Televisa aseguró que no le importa estar “vieja o joven”, como puede llegar a ser considerada por los 51 años y la apariencia física tan conservada que posee, sino estar “sana y viva”, algo que muchas personas no poseen aún teniendo menor edad que la que cumplió este martes 12 de julio del 2022.

Andrea Legarreta también es actriz (Captura: @andrealegarreta/Instagram)

“Y cómo dicen por ahí, la edad es sólo un número y no sé si estoy vieja o joven... ¡Estoy sana y viva! Lo que sé es que tengo la edad suficiente para darme cuenta que quiero y que no... La edad suficiente para ser agradecida por todas las bendiciones y las ganas de seguir exprimiendo la vida. Les mando una lluvia de amor y bendiciones. #felizcumpleañosami #happybirthday #51″, finalizó.

La imagen de ella de bebé ha provocado que cientos de sus fans le comentaran cosas positivas sobre el proceso de la vida y cómo todo evoluciona, haciendo referencia a que desde que era una niña siempre ha sido una persona muy “bonita” y “tierna”, por lo que las felicitaciones no faltaron.

Se espera un gran festejo en las próximas horas Foto: Instagram / Andrea Legarreta

“Andy bebé es la cosa más tierna”. “Se parece un buen a tus bebés yo creo que su belleza la sacaron de ti”. “Que Dios te de más mi querida Andy Legarreta y no olvides que no se trata de hacerte más vieja sino de que como los vinos entre más tiempo más sabrosos nos ponemos”. “Feliz cumple, andaba viendo Hoy y no dudé en venir a dejarte un lindo comentario, porque sé que si los lees”, escribieron en la publicación.

SEGUIR LEYENDO: