Luz Elena González defendió a Luis Miguel de las críticas a sus supuestas cirugías

Luz Elena González se dijo sorprendida por lo bien que luce actualmente Luis Miguel (Foto: CUARTOSCURO / Getty Images)

Luego de que Luis Miguel sorprendió al lucir más delgado y joven en las últimas fotografías que han circulado de él en redes sociales, Luz Elena González lo defendió por las críticas que ha recibido por las supuestas cirugías que lo habrían llevado a verse tan bien.

En esta semana han comenzado a circular varias imágenes de Luis Miguel al lado de unas jóvenes influencers y, después, junto a la que sería su pareja, en redes sociales algunos internautas lo han criticado, pues aseguran que el Sol habría abusado de las cirugías para lograr verse rejuvenecido.

No obstante, Luz Elena González, con quien mantuvo un corto romance, aseguró que Micky luce muy bien y no hay motivo para lanzar malos comentarios, pues se haya o no sometido a algún procedimiento, el resultado fue exitoso.

“Se ve joven, yo sí quiero el teléfono de su... no sé... doctor, doctora, no sé, lo que sea, pero la verdad qué bien, hoy lo vi. La verdad es que no parece operado, se ve muy bien. O sea, no sé qué se hizo, pero adelgazar también ayuda y se ve muy bien, lo vi muy guapo, la verdad”, comentó la actriz en un encuentro con la prensa.

La foto que más controversia ha causado en estos días (Foto: Instagram @entrefamososmx)

Luz Elena recalcó que considera que su exnovio luce muy bien, sin importar lo que haya hecho para lograr lucir años más joven, por lo que las críticas quedarían de más.

“No parece, pero si se lo hizo, qué bien se lo hicieron, pero no sé si se lo hicieron, nada más que sí se ve muy rejuvenecido y se veía bien”

Desde algunos meses atrás, el intérprete de La incondicional ha sido captado por las calles de Florida, en Estados Unidos, donde ha presumido una evidente baja de peso y con un semblante alegre. En esta ocasión, las nuevas fotografías que surgieron causaron revuelo debido a que Luismi no luce como algunas semanas atrás, sino que mucho más joven.

Y es que una joven llamada Naiza compartió en sus stories de Instagram una foto junto a sus amigas y Luis Miguel, quien se convirtió en el protagonista del momento por su rostro sin imperfecciones y con el famoso peinado que lució durante años atrás.

Las artistas e influencers Naiza, Jamalat Larach y Agatha Sencion tuvieron un día de festejo cumpleañero en el que se encontraron con Luis Miguel en un exclusivo restaurante de Miami (Foto: Instagram / @agathasencion)

Según relató la influencer, se encontró al Sol en un restaurante de Miami, en donde celebró su cumpleaños. Al darse cuenta de que Luis Miguel estaba en el mismo lugar que ella, no dudó en pedirle una fotografía, a la que él no se negó.

Rápidamente saltaron las críticas por parte de usuarios que no pensaron que el intérprete verdaderamente luzca así o dudan que no se haya operado. “Sí es él, la analizaron, solo que la foto tiene 5 filtros más”, “Que pasen el número del cirujano”, “Ese wey sí es bien estirado. Literal”, “Solo se peinó diferente”, “Es truco de mercado”, fueron algunos comentarios que surgieron en redes sociales por la nueva apariencia del cantante.

El pasado jueves nuevamente fue captado en Miami, pero en esta ocasión en la playa, junto a la que sería su novia.

Luis Miguel en la playa con la que sería su novia (Foto: Instagram/@yael_sandler)

Pese a que se trató de un video en donde sólo se ve de espaldas, sigue siendo evidente que bajó de peso y que no tiene problema con ser visto con su conquista, quien sería la modelo argentina Mercedes Villador, según se ha rumorado desde hace más de un año.

Aunque han sido discretos con su supuesto romance, han sido captados en diferentes ocasiones. Una de las últimas ocasiones en que fueron fotografiados juntos fue en el exclusivo restaurante Nusr-Et del chef Salt Bae, en Los Angeles. Ambos caminaron rápido y prefirieron no dar declaraciones a la prensa, pero se mostraron sonrientes.





SEGUIR LEYENDO: