Alex Kaffie denunció a Las Perdidas por amenazas: “Dijeron que me van a desollar”

El periodista Alex Kaffie reveló que procedió legalmente contra “Las perdidas”, conocidas influencers pertenecientes a la comunidad LGBT+. Y es que el comunicador expresó que recibió amenazas por parte de Wendy Guevara y Kimberly “La más preciosa”.

Todo comenzó cuando “Las perdidas” realizaron una transmisión en vivo en días posteriores a la Marcha del Orgullo LGBT+ realizada en Mérida, Yucatán el pasado 18 de junio, donde las polémicas creadoras de contenidos alternaron con otras figuras del medio como Manelyk, Romina Marcos, Trixy Star y Caeli.

Sin embargo, mostraron su descontento con Lorena Herrera, quien también fue parte del elenco que se presentó en el escenario del desfile. Y es que “Las perdidas” refirieron que la actitud de la exuberante rubia dejó mucho que desear y que incluso se portó grosera con el público, además de rehusarse a compartir camerino con el resto del reparto.

Las mujeres transexuales que saltaron a la fama con un video viral hace años, en el que se les ve extraviadas en un cerro, quedaron impactadas con el supuesto comportamiento de la cantante de Desnúdame el alma, pues tenían deseos de conocerla y convivir con ella.

“La verdad les voy a decir algo, ella pidió que nadie de nosotras ni nadie de los que se fueran a presentar estuvieran en el camerino donde ella iba a estar, yo dije bueno, ‘a lo mejor porque ella está acostumbrada’”, dijo Wendy Guevara en el clip.

“Recuerden que la que es payasa cae gorda. Para su mala suerte nosotras estuvimos ahí... ella se quedó en su camioneta, no le gusta ser sociable, no le gusta estar conviviendo, eso ya es problema de ella”, agregó Kimberly, su dupla.

Tras estas declaraciones, Lorena Herrera fue cuestionada por la prensa, y desmintió que hubiera tenido una “actitud de diva”, por lo que desestimó lo dicho por las virales figuras de internet.

“Yo creo que 33 años y mi forma de ser hablan más de lo que pueda decir alguien que va empezando, pues no en el medio artístico, yo tengo 33 años en el medio artístico, no estoy en otro tipo de medios, y la gente me conoce y siempre les doy entrevistas, con ustedes (los reporteros) siempre me paro”, expresó la sensual actriz y cantante en un encuentro con los medios a su salida de Televisa.

“A la gente que me pide una foto siempre se las doy. Para mí lo que puedan hablar personas negativas no va a dañar mi imagen, la gente me conoce. Mi carrera habla de lo que yo soy”, añadió.

Luego de esta contundente declaración, Alex Kaffie se posicionó a favor de la villana de telenovelas: “(Lorena) no tiene que darle de su luz a esas piojas, porque si algo ha hecho es trabajo, trabajo. La batalla de todos los días es seguir vigente”, expresó en su programa Sale el sol.

Las aludidas no tardaron en enterarse y se defendieron del insulto del periodista: “Oye, Kimberly, ¿ya viste que el Alex Kaffie nos dijo piojas? Mira, ponle en YouTube, sí te va a salir”, expresaron en una transmisión en vivo.

Al escuchar las declaraciones de Kaffie, Kimberly arremetió contra el conductor y lo llamó, “gorda panzona”; mientras que Wendy lazó una advertencia: “Un día nos vamos a encontrar, preciosa, pinche gorda con lentes asquerosa, pero un día nos vamos a encontrar, mi amor, vas a ver que sí”.

“Varios artistas le han pegado, siempre tiene que andar hablando de la gente para que la volteen a ver, pero ya pasaste de moda, ahora eres de las de antaño”, además Wendy señaló que lo habían corrido “bien feo” de Hoy.

Tras ello, este martes 12 de julio Kaffie habló del tema y aseguró que ya procedió contra ellas. “Voy a decir algo y discúlpenme que tome un minuto del tiempo de Sale el sol que no me corresponde, pero recibí unas amenazas después de unos comentarios que vertí aquí de unas personas a las que apodan ‘Las perdidas’, que yo desconocía quiénes eran”, dijo en el mismo programa.

“Yo defendí a Lorena Herrera porque la empezaron a molestar, yo le dije que no hiciera caso porque es una señora que ha trabajado siempre y que no hiciera caso de esas piojas, personas que desconozco. Subieron un video donde dijeron, palabras más, palabras menos, que el día que me vieran, me iban a desollar”, añadió.

“Me empezaron a llegar muchas llamadas y mensajes, no sé cómo conseguirían mi teléfono los seguidores de estas personas y ellas azuzaron a sus seguidores, repito, no sabía quiénes eran estas personas hasta que tuve que, el fin de semana, echar mano de una abogada e ir a levantar una denuncia por amenazas, porque no se puede permitir que unas personas ahora sí que sin ningún tipo de responsabilidad lancen esas amenazas. Yo no tengo escoltas, yo no tengo seguridad, yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos”, añadió el comunicador.

Kaffie detalló que su mayor preocupación es su madre de 82 años, de quien es responsable, por lo que aseguró que en caso de sufrir algún ataque, ella quedaría a la deriva. El reportero afirmó que cuenta con los “nombres reales” de Wendy y Kimberly, y que si los diera a conocer podría ser tomado como un acto de transfobia. “No voy a cometer un delito cometiendo otro delito... Ya está levantada la denuncia”, concluyó.

