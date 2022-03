Lorena Herrera se lanzó contra las personas que venden contenido en OnlyFans

Lorena Herrera arremetió contra las personas que venden contenido en OnlyFans, principalmente quienes ofertan contenido pornográfico (Foto: Instagram/@lorenaherreraoficial)

Lorena Herrera dio su opinión acerca de las personas que venden contenido explícito en OnlyFans, pues explicó por qué ella no abriría una cuenta en dicha plataforma.

OnlyFans se ha convertido en un sitio en donde las estrellas de los espectáculos han probado suerte vendiendo contenido erótico. La mayoría de las que han incursionado en esta plataforma, como Dorismar, Ninel Conde o Bella de la Vega, aseguran que obtienen muy buenas ganancias mensualmente. No obstante, no todas las artistas lo consideran un buen lugar para vender imágenes, pues ahí también se vendería material pornográfico, según dijo Lorena Herrera.

En un encuentro con los medios, Lorena Herrera fue cuestionada por la prensa acerca de lo que piensa de OnlyFans, el contenido que se oferta ahí y qué tan dispuesta estaría ella a vender imágenes eróticas. La cantante respondió que no tiene la necesidad de hacer algo que le resultaría incómodo y dejó claro que no es una opción para ella.

“No tengo la necesidad de hacer algo así. Gracias a Dios tengo trabajo y he sido una persona muy bien administrada a lo largo de mis 32 años, que no tendría que hacer algo que para mí sería incomodo. Me sentiría quizás incomoda”, comentó Lorena.

Lorena dijo no comprender por qué hay personas que venden contenido sexual en internet (Foto: Instagram/@lorenaherreraoficial)

Aunado a ello, señaló que le parece denigrante la forma en que algunos usuarios del sitio ofertan fotografías o videos íntimos. Herrera dijo que inclusive si la situación económica de una persona es muy mala, no debería de producir este tipo de contenido.

“Por lana, o sea, tener sexo con alguien, ponerlo, venderlo, ponerlo en redes, me parece de lo más denigrante, deprimente. Tiene que estar tu vida en una situación económica muy terrible. Y aunque fuera tu situación económica tan terrible puedes hacer otras cosas”

Agregó que ella no consume este tipo de contenido, pero alguien le mostró imágenes de una persona que conoce y se sorprendió, pues se trataba de un video pornográfico que se estaba vendiendo en la plataforma. Herrera compartió que, en su opinión, nadie debería de exponerse en internet de esa forma.

“¿Tan poquito eres, tan poquito te sientes como para vender sexo con alguien más y que todo el mundo te vea ahí?”, cuestionó acerca de las imágenes íntimas que se venden en internet.

No obstante, aseguró que el contenido que algunas de sus compañeras venden, el cual es erótico, no le causan molestia, pues son imágenes con las que se sienten cómodas y lo toman como una forma de dónde obtener ingresos.

La actriz dejó en claro que ella no abriría su cuenta de OnlyFans (Foto: Instagram/@lorenaherreraoficial)

No es la primera vez que Lorena se va contra una plataforma, pues anteriormente criticó a los usuarios de TikTok ya que dijo que para ella era una red social “para chavitos” y “una tontería”.

“No va conmigo, me parece que es para gente muy jovencita ¿no? Son como puras tonterías ¿no? es para puros chavitos, para una mujer de mi edad, haciendo esas tonterías, me sentiría muy ridícula”, comentó en un encuentro con los medios.

Tras este comentario, los medios presentes en la locación donde la actriz concedió la entrevista no dudaron en preguntarle si sus palabras iban dirigidas como una indirecta a Érika Buenfil, quien ha sido considerada como La reina de TikTok en México o a alguna otra colega del medio del espectáculo que ha visto en esta red social un escaparate, y así reaccionó la rubia:

“No le estoy diciendo nada a nadie, ella es una mujer hermosa, muy simpática y divertida y si ella lo hace y lo disfruta, está excelente. Yo estoy hablando por mí, yo no podría hacerlo”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: