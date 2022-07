Lorena Herrera respondió a Las Perdidas tras ser tachada de diva: “No van a dañar mi imagen”

"Las perdidas" expresaron que Lorena no quiso tomarse fotografías con sus fans (Fotos: Facebook/Las Perdidas Gettyimages)

El pasado sábado 18 de junio se llevó a cabo la Marcha del Orgullo LGBT+ en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde al finalizar la procesión de contingentes se dispuso un escenario en el que se presentaron algunas personalidades que cuentan con cierto impacto entre algunos sectores del público de la diversidad sexual.

Por el templete desfilaron influencers, drag queens y algunos actos musicales, por lo que el público asistente pudo disfrutar de la presencia de Caeli, Romina Marcos -hija de la vedette Niurka Marcos-, “Las perdidas” Wendy y Kimberly, Manelyk, Trixy Star y Lorena Herrera.

Pese a los retrasos generados por los embates del clima (se presentó una fuerte lluvia durante la tarde noche), el show se realizó finalmente con las presentaciones musicales de las mencionadas figuras.

En el evento realizado en la Plaza Grande de Mérida se instaló el enorme escenario con los camerinos en la parte trasera, donde los famosos se resguardaron de la lluvia en espera de su turno; momentos en los que algunos de ellos salieron a tomarse fotografías con los asistentes.

Sin embargo, después del evento trascendió que Lorena Herrera presuntamente no había querido convivir con sus compañeras, y se mostró huraña, al grado de que no quiso compartir el camerino que le tuvo dispuesto la organización del evento, ni tampoco tener contacto con nadie de los invitados.

Este fue dado a conocer por las llamadas “Perdidas”, las influencers Wendy Guevara y Kimberly “La más preciosa”, quienes en una transmisión en vivo en su canal de YouTube exprersaron que la actriz y cantante había mostrado una actitud negativa en el evento.

Wendy Guevara y Kimberly destacaron que Lorena se rehusó a compartir el camerino que emplearon todos los demás invitados a amenizar el evento (Fotos: Facebook/Las Perdidas Gettyimages)

Las mujeres transexuales que saltaron a la fama con un video viral hace años, en el que se les ve extraviadas en el cerro, quedaron impactadas con el supuesto comportamiento de la exuberante rubia, pues tenían deseos de conocerla y convivir con ella.

“La verdad les voy a decir algo, ella pidió que nadie de nosotras ni nadie de los que se fueran a presentar estuvieran en el camerino donde ella iba a estar, yo dije bueno, ‘a lo mejor porque ella está acostumbrada’”, dijo Wendy Guevara en el clip.

“Recuerden que la que es payasa cae gorda. Para su mala suerte nosotras estuvimos ahí... ella se quedó en su camioneta, no le gusta ser sociable, no le gusta estar conviviendo, eso ya es problema de ella”, agregó Kimberly, su dupla.

Kimberly “La más preciosa”, Paola Suárez y Wendy Guevara, “Las pérdidas” son un éxito en internet (Foto: Instagram/@soywendyguevaraoficial)

“A lo mejor con influencers o con personas así como nosotras no, pero ella porque la verdad tiene una trayectoria de varios años. Ella quería compartir camerino con grandes famosos como José José, María Félix y Lucía Méndez, por eso se comportó así” dijo en tono de sarcasmo la influencer, quien destacó que la intérprete de Desnúdame el alma tampoco quiso tomarse fotografías con sus fans.

“Cada quien tiene sus decisiones, pero sí se me hizo mala onda porque la verdad nunca habíamos esuchado eso de nadie, entonces dije ‘si la conocemos, qué padre’, pero el camerino lo tuvimos que compartir Kimberly, estaban los de la página de Escándala, estaba Francisco el de la página de Inventadas, Gia Gunn, la Mane, la Trixy, la Bebé, la hija de Niurka, ella bien linda...”, relataron.

“Se portó muy grosera... permaneció en su camioneta en el aire acondicionado, y aunque le pedían fotos ella decía que no. Siento que antes los artistas eran como divas, pedían muchas cosas, si ella se maneja así está padre”, agregó Wendy.

“De hecho yo iba subiendo al escenario y ella iba bajando y no nos saludamos, por respeto a su decisión”, agregó Kimberly, “la opacó mi belleza”, bromeó.

Algunos de los comentarios al live de “Las perdidas” destacaron opiniones encontradas: “Tienen que entender que no están al nivel de Lorena Herrera. Cómo se atreven a compararse con ella, sólo por salir en YouTube, Lorena sí tiene carrera +100 pelpículas, telenovelas, artista internacional, no sólo habla babosadas en su canal, ¡ubíquense!”, “Lorena ni es más ni menos, por eso no triunfó mucho y ustedes sí chingonas”.

Al respecto, Lorena descalificó lo dicho por las credoras de contenido y aseguró que su carrera habla por sí misma.

“Yo no voy a seguir hablando de eso, creo que es algo viejo. Yo creo que 33 años y mi forma de ser hablan más de lo que pueda decir alguien que va empezando, pues no en el medio artístico, yo tengo 33 años en el medio artístico, no estoy en otro tipo de medios, y la gente me conoce y siempre les doy entrevistas, con ustedes (los reporteros) siempre me paro”, expresó la sensual actriz y cantante en un encuentro con los medios a su salida de Televisa.

Lorena aseguró que su carrera de más de tres décadas es más fuerte que las declaraciones de las influencers (Foto: Instagram)

“A la gente que me pide una foto siempre se las doy. Para mí lo que puedan hablar personas negativas no va a dañar mi imagen, la gente me conoce. Mi carrera habla de lo que yo soy”, añadió.

