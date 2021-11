Paolita Suárez de “Las Perdidas” estrenará marca de zapatos para pies grandes

El video se hizo viral (Foto: captura de pantalla/YT)

El año 2017 estuvo marcado por muchos eventos, sin embargo, un video que se hizo viral permanecería en el corazón de muchos mexicanos hasta la fecha: “Las perdidas”.

Wendy Guevara y Paola Suárez, dos mujeres trans que comenzaron a grabar desesperadas al perderse en un cerro, fueron las protagonistas del suceso que causó mucho revuelo en aquel entonces.

“Hola, nos venimos a cotorrear con unos viejos y nos dejaron aquí, se fueron en el coche y nos abandonaron. Estamos perdidas. Si alguien ve este video, por favor búsquenos. En serio estamos perdidas, pero como es video tenemos que estar sonrientes”, decía el audiovisual que se transformó en un meme.

Actualmente, ambas son influencers en sus respectivas redes sociales y fue desde el canal de Youtube de “Paolita” donde ella dio a conocer la noticia sobre su más reciente emprendimiento.

“Voy a sacar zapatillas para mujer, chicas trans o mujeres biológicas que calzan grande. La numeración, del 26 al 30 mexicano”, dijo para sus seguidores.

Asimismo, afirmó que su marca se llama “Patitas del 3 1/2″ y añadió que hasta el momento ha recibido muy buenas críticas por el proyecto, pero los haters no han faltado.

mostró las zapatillas que tiene contempladas (Foto: YT Paolita Ruiz)

“Una muchacha me dijo: ‘ay, que padres modelos, como si nunca las hubiéramos visto’ y me puse a pensar que yo nunca he dicho que voy a sacar modelos que ustedes en la vida han visto o una zapatilla exuberante”, añadió.

Respecto al calzado, ella señaló que únicamente sacará 150 pares de botines por su temporada de invierno y ya después sacará tacones para las otras estaciones del año.

“Voy a estar sacando puntos extravagantes, o sea, zapatillas padres de puntos grandes para que no se queden con las ganas, de que ‘¡ay, yo me quedé con ganas de unas zapatillas bien perras!’” añadió.

¿Qué han hecho“Las perdidas”?

Más allá de su video que las catapultó a la fama, Wendy y Paola son dos mujeres que se han ganado el cariño de los internautas a lo largo del tiempo por su forma de ser.

En una entrevista con Lucía Méndez, las influencers contaron un poco sobre el momento que vivieron en el cerro en el lejano 2017.

“Estábamos en el cerro, nos fuimos con unos amigos y de ahí se fueron a comprar cerveza, y le digo a mi amiga ‘Vamos a hacer un video’, según iba a ser foto y salió video. Todo salió espontáneo. Iba a ser transmisión en vivo, pero como no había señal quedó en video, después llegaron nuestros amigos y al día siguiente se empezó a hacer viral”, dijo Paola en aquel entonces.

Paola habló sobre sus zapatos (Foto: YT La chule ruiz)

De igual manera, mencionó que ella nació el 21 de marzo, día del natalicio de Benito Juárez y su mamá quería ponerle el nombre de dicho presidente.

En otra entrevista con La Chule Ruiz Paola dijo que en estos momentos se encuentra muy enfocada en su marca de calzado.

“Cuando yo era más pequeño, yo batallaba mucho para el piesote que traigo”, destacó y añadió que el papá de Wendy es quien le está ayudando a fabricar los zapatos desde cero.

SEGUIR LEYENDO