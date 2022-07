Yahir reaccionó al conflicto entre Toñita y Myriam Montemayor: “Entre compañeros no puede pasar eso”

Los tres cantantes formaron parte de la primera generación de "LA Academia". (Foto Instagram: @myriammontecruz, @yahirmusic - Foto Getty Images/ CUARTOSCURO)

El conflicto que se desató hace unas semanas entre Antonia Salazar Zamora y Myriam Montemayor sigue dando de qué hablar. Y es que los dimes y diretes entre las cantantes continúan al grado de que la actual madrina de La Academia 20 años ya presentó una denuncia y solicitó una orden de restricción en contra de Toñita por sus fuertes declaraciones donde habría amenazado con golpearla: “Cuando la vea sí me la voy a moquetear”.

En medio de críticas por su nivel de conducción, Yahir reaccionó al conflicto que existe entre sus ex compañeras de la primera generación de La Academia. Fue durante un encuentro con los medios previo al noveno concierto del reality donde el intérprete de Alucinado, Contigo sí, La locura y No te apartes de mí se posicionó en contra de la violencia.

“No, espero que no pasen esas cosas, la verdad, entre compañeros no puede pasar eso. No sé qué tan fuerte sea [el conflicto], pero la verdad mi respeto para las dos, yo las quiero mucho a las dos y no me gustaría que esto siguiera, que continuara. Me gustaría, más bien, que se estuvieran en paz y que puedan platicarlo como profesionales y adultos que son”, declaró en un video recuperado por Eden Dorantes.

El cantante constantemente recibe críticas en redes sociales por su nivel de conducción. (Foto: @yahirmusic/Instagram)

De esta manera, Yahir dejó entrever que no tomó partido y deseó que ambas encuentren una manera de solucionar sus diferencias dejando de lado la agresión física.

Respecto a las fuertes declaraciones que Toñita lanzó contra Myriam, el ex académico comentó que posiblemente estén subidas de tono debido a la personalidad de la jarocha, una característica que sobresalió desde su paso por el programa y que resaltó durante su reciente participación en Las Estrellas bailan en Hoy -reality del matutino de Televisa-.

“Yo creo que Toñita tiene un estilo de hacer las cosas y decir las cosas... es como un tren: voy derecho, no me quito, y por más que le diga yo creo que todos los que le digamos algo yo creo que ella va a seguir en ese camino”, comentó.

La veracurzana recientemente fue eliminada del reality. (Captura: @programahoy/Instagram)

La opinión de Yahir se sumó a las recientes declaraciones de Raúl Sandoval -ex alumno de la primera generación de La Academia-, quien notablemente sorprendido con la situación que están enfrentando sus ex compañeras pidió parar con las críticas y bromeó con que el enfrentamiento ocurra sobre un ring.

“Hay que comprar un ring de box y a subirlas, yo compro palomitas”, dijo durante un encuentro con los medios en la alfombra roja del show de Disney On Ice. “Para poder juzgar o criticar una situación como ésta, se necesita primero saber uno perfectamente quién es y si estás a la altura como para juzgar a alguien, creo que nadie lo está, el único que puede juzgar es Dios, tendrías que tener un ego muy grande para poder juzgar a alguien”, continuó con un tono más serio.

Bajo este contexto, el intérprete de 43 años confesó que desde el año 2002 mantiene buena comunicación con Toñita, pero no con la madrina de La Academia 2022.

Raúl Sandoval también participó en "Las Estrellas bailan en Hoy" pero en la primer temporada. (IG: raul_sandoval777)

“Lo único que puedo decir es que las quiero mucho y pues son sus problemas, yo no me voy a meter en esas cosas. Hay broncas ahí desde que pasó lo de la última gira y todo, nos separamos mucho Myriam y tu servidor por cosas que sucedieron ahí, no por mí, yo no tengo ningún problema de volver a convivir con ella y demás, yo no tengo nada contra ella, pero creo que ella nos saca la vuelta. Todo lo que ya se supo, pasaron muchas cosas ahí”, expresó

Y con la que convivo muy seguido y platico más es con Toñita, pero es lo mismo que digo, no soy pro ninguna de las dos, porque creo que las dos tienen sus equivocaciones, sus problemas que arreglar y yo no soy quien para juzgar a ninguna

