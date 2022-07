Myriam Montemayor solicitó orden de restricción contra Toñita tras amenazas de golpearla: “Es tan rupestre”

Desde el pasado agosto comenzó el intercambio de ataques entre ambas (Twitter @lanegradeoroofi e IG: myriammontecruz_)

Luego de que Toñita expresara hace algunos días que es tal su aversión a su ex compañera Myriam Montemayor, que en cuanto la viera se le iría a golpes, su dicho llegó a oídos de la aludida, quien ha decidido tomar cartas en el asunto.

“El día que la vea me la voy a madrear, eso es de ley... Hasta ahorita estoy hablando de ella, no estoy hablando nada malo, nomás estoy diciendo que cuando la vea sí me la voy a moquetear, si se dan cuenta no estoy peleándome como antes”, dijo Antonia Salazar Zamora ante la mirada incrédula de un grupo de reporteros.

Dicha declaración fue tomada como acoso por parte de Myriam Montemayor, quien ya presentó una denuncia y orden de restricción en contra de la llamada Negra de oro. Fue en su más reciente encuentro con los medios de comunicación, como parte de la promoción de La academia 20 años -donde funge como “madrina” de la generación-, donde la cantante aseguró que ya procedió legalmente.

Myriam contó que ya demandó a Toñita ante las autoridades mexicanas, pues no está dispuesta a que la siga acosando públicamente.

“Cuando una persona no tiene argumentos, no es civilizada, es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas. Obviamente ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada, no lo dice un profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio. Yo dije que no voy a hablar de este tema porque es alimentar. Las amenazas se tratan en otra instancia, no en los medios”, expresó la intérprete de 41 años.

“Yo ya procedí de manera legal con una denuncia y una orden de restricción que ella ya lo debe de saber o lo va a saber en su momento”, añadió.

La cantante regiomontana pidió a los medios de comunicación no normalizar la violencia, esto toda vez que la declaración de La negra de oro en su contra se dio en el marco de una entrevista callejera para reporteros de espectáculos.

“No se puede permitir y quiero invitar a todos los medios, porque esto no es una nota es violencia. No hay que normalizar la violencia y de parte de alguien que no ha construido nada. El estar constantemente queriendo llamar la atención de esa manera y dañar la imagen de compañeros que hemos trabajado muchísimo, por Yahir, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez”, agregó respecto a otras polémicas declaraciones de Toñita, como aquella en que se refirió a Rivera como “la marida” de Cynthia Rodríguez.

Hace apenas dos días, integrantes de la primera generación de La academia como José Antonio de la O, Wendolee, Raúl Sandoval, María Inés Guerra, Nadia Yvonne López Ayuso, la maestra Guille Gómez Silva, el coreógrafo Charly D, el primer director Héctor Martínez y Estrella Veloz se reunieron para de forma independiente y más personal pudieran hablar sobre el proyecto que les abrió las puertas en diversas ramas a las que actualmente se dedican.

Myriam Montemayor no asistió a la reunión que se llevó a cabo en un restaurante de mariscos muy popular en la Ciudad de México, pero un comentario de Toñita volvió a avivar el fuego de la discordia. La veracruzana expresó su sentir en contra de Montemayor al criticar su interpretación en la nueva emisión de TV Azteca, haciendo un peculiar comentario sobre su trabajo vocal: “A nosotros no se nos va el aire”, expresó Toñita causando un momento incómodo pero divertido para algunos de los presentes.

El comentario causó comentarios contra la intérprete de De mí no te vas a burlar: “Toñita demostrando una vez más ser una mala perdedora”. “La verdad sí fue muy chistoso pero creo que ya es algo inmaduro”, fueron algunos de ellos.